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Esporte

Quem avança e quem se despede? Veja as seleções com futuro definido na Copa do Mundo 2026

Onze seleções já têm o futuro matematicamente definido após duas rodadas

Por Maria Trombini 23 jun 2026, 19h03
A Taça da Copa do Mundo FIFA, dourada e brilhante, repousa sobre um pedestal branco, com um fundo azul escuro e linhas de luz neon azul claro
Ao todo, 32 seleções avançarão para a fase de mata-mata (Mandel NGAN/Getty Images)
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Com a segunda das três rodadas da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 chegando ao fim, algumas seleções já têm seu futuro definido. De acordo com os resultados, 11 equipes já sabem matematicamente qual será seu destino no torneio.

Até agora, seis seleções já garantiram vaga no mata-mata, enquanto outras cinco podem começar a fazer as malas.

Entre os classificados estão os times que venceram os dois jogos que disputaram até agora, como é o caso de México, Estados Unidos, Alemanha, Argentina, França e Noruega. Essas seleções ainda dependem dos resultados da terceira rodada para saber se avançarão na primeira ou na segunda colocação de seus grupos.

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Já entre os eliminados estão as equipes que perderam os dois jogos que disputaram na competição. São elas: Haiti, Turquia, Tunísia, Senegal e Iraque.

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Qual é o cenário do Brasil?

O Brasil ainda não está matematicamente classificado para o mata-mata. Atualmente, a seleção canarinho ocupa a primeira colocação do Grupo C porque, apesar de ter os mesmos quatro pontos de Marrocos, leva vantagem no saldo de gols.

A seleção enfrenta a Escócia na quarta-feira (24), às 19h. Uma vitória ou um empate garante o Brasil nos 16 avos de final, com a colocação dependendo do resultado da partida entre Marrocos e Haiti.

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Em caso de derrota, a seleção precisaria torcer por uma vitória do Haiti ou depender de uma combinação de resultados dos demais grupos para avançar como uma das melhores terceiras colocadas.

Seleções classificadas:

México (Grupo A)

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Estados Unidos (Grupo D)

Alemanha (Grupo E)

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Argentina (Grupo J)

França (grupo I)

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Noruega (grupo I)

Seleções eliminadas:

Haiti (Grupo C)

Turquia (Grupo D)

Tunísia (Grupo F)

Senegal (Grupo I)

Iraque (Grupo I)

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Seleção Brasileira de Futebol
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