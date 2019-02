Queens Parks Rangers contrata o técnico Mark Hughes

Por AE

Londres – Ameaçado de rebaixamento no Campeonato Inglês, o Queens Park Rangers anunciou nesta terça-feira o seu novo treinador. O escolhido foi Mark Hughes, que chega ao clube para substituir Neil Warnock, demitido no último domingo. Ele assinou contrato de dois anos e meio, até o final da temporada 2013/2014.

Neil Warnock tinha levado o Queens Parks Rangers para a elite do futebol inglês na temporada passada, após um período de 15 de anos de ausência na primeira divisão. Mas não resistiu aos resultados ruins, que deixaram a equipe na 17ª colocação do campeonato, com apenas 17 pontos em 20 rodadas.

Assim, a direção do Queens Park Rangers foi buscar Mark Hughes, que começou a carreira de treinador na seleção do seu país, País de Gales, onde ficou de 1999 a 2004. Depois, ele passou também por alguns clubes ingleses, como Blackburn, Manchester City e Fulham – atualmente, estava desempregado.

“É muito bom voltar ao futebol. Sei dos desafios a curto e a longo prazo e estou empolgado com a ambição da direção”, afirmou Mark Hughes, que teve uma carreira de sucesso como jogador, passando por Manchester United e Barcelona, entre outros. “Nossa prioridade é evitar o rebaixamento.”