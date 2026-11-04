🔥 Black Friday começou! Garanta 4 Revistas + Digital Premium pelo menor preço do ano e FRETE GRÁTIS!
Esporte

Queda em Paris define situação de Djokovic na corrida por vaga no ATP Finals

Ex-número 1 perdeu para o australiano Rinky Hijikata, vindo do qualifying, por 2 a 1

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 15h56
Tenista Novak Djokovic, com barba e camisa polo verde-oliva, segura uma raquete de tênis sobre a cabeça, com a mão na testa, parecendo exausto em uma quadra iluminada com público desfocado ao fundo
Novak Djokovic no Masters 1000 de Paris (Dimitar DILKOFF/AFP)
Continua após publicidade
Queda em Paris define situação de Djokovic na corrida por vaga no ATP Finals Priorize VEJA no Google

O sérvio Novak Djokovic, atual número 11 do mundo, foi eliminado na segunda rodada do Masters 1000 de Paris nesta quarta-feira (4), ao ser derrotado pelo australiano Rinky Hijikata (N.83), que veio do qualifying.

Hijikata fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 2-6, 6-3 e 6-3, em duas horas e 14 minutos.

Com a derrota, Djokovic ficou sem chances de se classificar para o ATP Finals, que reúne os oito melhores tenistas do ano e será disputado de 15 a 22 de novembro em Turim, na Itália.

Siga

O veterano sérvio de 39 anos precisava pelo menos chegar à semifinal em Paris para garantir vaga no Finals.

Continua após a publicidade

Será, portanto, a primeira vez desde 2017 que Djokovic, vencedor de 24 Grand Slams, não se classifica para o torneio que encerra a temporada, que ele venceu sete vezes e não disputa desde 2023, mesmo tendo se classificado em 2024 e 2025.

Há duas temporadas, ele perdeu o hábito de disputar torneios em sequência, desde que passou a ser mais seletivo com seu calendário para preservar o corpo e garantir as melhores chances de conquistar um histórico 25º título de Grand Slam.

Continua após a publicidade

Qual será a programação para as próximas semanas? “Descansar, quero fazer isso”, declarou ‘Nole’ na zona mista.

O sérvio teve seu caminho facilitado com a eliminação logo na estreia do australiano Alex de Minaur (N.10), derrotado pelo argentino Tomás Martín Etcheverry (N.31).

Continua após a publicidade

Contra Hijikata, Djokovic exibiu de início um tênis brilhante no primeiro set, com 79% de aproveitamento no primeiro saque, dez ‘winners’ (contra seis do australiano) e poucos erros não forçados (oito contra 14).

No entanto, a batalha foi muito mais intensa na segunda parcial, na qual Djokovic teve que se esforçar para manter seu serviço até ser quebrado no oitavo game, dando a Hijikata a chance de sacar para empatar a partida.

Continua após a publicidade

O terceiro set foi desgastante para Djokovic, obrigado pelo australiano a se movimentar de um lado a outro da quadra, até conceder uma quebra com uma dupla falta no sétimo game.

Quando Hijikata vencia por 5-3, o sérvio voltou para o saque e cometeu mais uma dupla falta, dando a vitória ao australiano.

Continua após a publicidade

(Com AFP)

Publicidade
TAGS:
ATP
Novak Djokovic
Ranking da ATP
Tênis
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).