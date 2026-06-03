Queda de favoritos em Roland Garros abre caminho para campeões inéditos
Atual líder do ranking, Aryna Sabalenka foi a última ‘vítima’ da sequência de eliminações dos principais candidatos ao título em Paris
Aryna Sabalenka é a mais nova vítima da sequência de eliminações dos favoritos em Roland Garros. Nesta quarta, 3, a número 1 do ranking perdeu de virada para Diana Shnaider por 2 a 1, com parciais de 3/6, 7/5 e 6/0, nas quartas de final. Com a sua eliminação, nenhuma das tenistas que seguem na chave feminina já foram finalistas de Grand Slam, e assim como na masculina terá uma campeã inédita de um torneio do tipo.
Antes mesmo do início, Roland Garros perdeu um participante de peso: Carlos Alcaraz, atual campeão masculino, abriu mão de competir e defender seu título por conta de uma lesão no pulso. Sete vezes campeão de Grand Slam, o espanhol também ficará de fora de Wimbledon, do qual é atual vice-campeão.
Na segunda rodada, foi a vez do líder do ranking masculino, Jannik Sinner sucumbir. Diante do calor e do resiliente Juan Manuel Cerúndolo, o italiano foi derrotado em cinco sets e perdeu os pontos da sua campanha vice-campeã do último ano.
A atual campeã da chave feminina, Coco Gauff caiu na terceira rodada. De virada, a americana perdeu para a austríaca Anastasia Potapova.
Na mesma fase, o 27 vezes campeão de Grand Slams, sendo três em Roland Garros, Novak Djokovic caiu para João Fonseca. O sérvio chegou a abrir 2 a 0, mas o jovem brasileiro aplicou sua segunda virada consecutiva em cinco sets.
As oitavas de final foram à parada final para os “filhos de Rafa Nadal”, Casper Ruud e Iga Swiatek. Fãs do ex-tenista espanhol, os dois já treinaram na Rafa Nadal Academy e competiram juntos nas duplas mistas no US Open do último ano, quando a polonesa deu o apelido carinhoso à dupla.
Em Roland Garros, porém, a quatro vezes campeã no saibro francês foi eliminada pela polonesa Marta Kostyuk por 2 sets a 0. Já Ruud caiu para o brasileiro João Fonseca por 3 a 1.
Eliminada nas quartas de final, Sabalenka, vice-campeã do torneio no ano passado, completa a lista de favoritos eliminados, que ainda pode aumentar.
Quem segue na disputa?
Sem Sabalenka, as semifinais femininas não tem tenistas que foram finalistas de Grand Slam. Mirra Andreeva foi quem chegou mais perto com uma semifinal em 2024. Diana Shnaider e Marta Kostyuk fazem a sua melhor campanha em torneios do tipo, enquanto Maja Chwalinska supera todas as expectativas vinda do qualifier, sem nunca ter jogado na chave principal na França.
Na chave masculina, toda a pressão está sobre Alexander Zverev. O atual número 3 do ranking mundial se tornou o grande favorito ao título com a queda de seus principais concorrentes, e tem a melhor chance para conquistar seu primeiro Grand Slam na carreira. Entre homens e mulheres, Sasha, como é apelidado, é o único finalista de Major ainda ‘vivo’ no torneio.
Seu rival na semifinal será Jakub Mensik, algoz de João Fonseca nas quartas de final, que faz sua melhor campanha em Grand Slams aos 20 anos de idade.
Do outro lado da chave, ainda nas quartas de final, são três italianos para compensar a ausência de Jannik Sinner. Matteo Arnaldi encara Matteo Berrettini, enquanto Flavio Cobolli enfrenta o canadense Felix Auger-Aliassime, cabeça de chave número 4, por uma vaga na semifinal.