Quatro estrelas do esporte mundial prestes a quebrar novos recordes

Rafael Nadal (foto)

No último dia 8, depois de uma partida de quase cinco horas, o incansável e genial tenista espanhol venceu o russo Daniil Medvedev para conquistar seu 19º Grand Slam, como são conhecidos os torneios de maior prestígio do circuito profissional do tênis. Agora, ele está a um título de bater o recorde de vinte Grand Slams do suíço Roger Federer.

Tom Brady

O marido de Gisele Bündchen renovou em agosto seu contrato com o New England Patriots até 2021. Terá a chance de se tornar o jogador com o maior número de passes para touchdown, o “gol” do futebol americano. Brady acumula 517 assistências do tipo (Payton Manning, detentor do recorde atual, anotou 539).

Cristiano Ronaldo

O atacante já se consagrou como o maior artilheiro da Liga dos Campeões da Europa, com 126 gols na competição de clubes mais importante do mundo. Agora, quer virar também o número 1 em gols anotados em partidas oficiais entre seleções. Defendendo as cores de Portugal, balançou 93 vezes as redes adversárias. Atual recordista, o iraniano Ali Daei tem 109 gols.

LeBron James

Em março, o astro do Los Angeles Lakers ultrapassou nada menos que Michael Jordan como o quarto maior pontuador da história da NBA, a liga profissional de basquete dos Estados Unidos. Para virar o maior cestinha de todos os tempos, precisa suplantar outras três lendas: Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant e Karl Malone. Não parece ser uma façanha impossível. Se LeBron mantiver daqui para a frente a média de pontos de sua carreira, conseguirá superá-los em três temporadas.

Publicado em VEJA de 18 de setembro de 2019, edição nº 2652