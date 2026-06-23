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Esporte

Quatro em cada dez brasileiros seguem desanimados com a Copa, segundo pesquisa

Faixa etária mais jovem demonstra mais animação pelo torneio, enquanto quase metade dos acima de 60 anos está desanimada

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 19h10
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JUNE 13: Brazil players huddle and talk before the FIFA World Cup 2026 Group C match between Brazil and Morocco at New York New Jersey Stadium on June 13, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Stephen Nadler/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images)
Seleção brasileira durante a partida contra o Marrocos (Stephen Nadler/ISI Photos/ISI Photos/Getty Images)
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Quatro em cada dez brasileiros seguem desanimados com a Copa, segundo pesquisa Priorize VEJA no Google

Uma nova pesquisa da Ipsos-Ipec mostra que 39% dos brasileiros estão desanimados com a Copa do Mundo. Ou seja, quatro em cada dez brasileiros não se empolgaram com o torneio que começou no último dia 11, mas o percentual registrou diminuição em relação a abril, quando 46% dos entrevistados disseram estar desanimados.

Do lado positivo da balança, houve aumento dos que declararam estar animados com o Mundial. Em abril, antes do torneio começar, eram 32% pouco animados, e agora são 36%. Os que estão muito animados também aumentaram de 16% a 20%.

“Observamos uma mudança positiva no humor do brasileiro em relação à Copa: o desânimo recua e a animação apresenta relativa melhora. À medida que o torneio se desenrola, a tradicional paixão nacional pelo futebol parece começar a despertar”, analisa Márcia Cavallari, diretora da Ipsos-Ipec.

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Em relação à faixa etária dos brasileiros entrevistados, os com mais de 60 anos são os menos empolgados, com 49% declarando estarem desanimados, enquanto 31% dos entrevistados com idade entre 16 e 24 anos se mostraram muito animados.

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A pesquisa foi realizada entre 13 e 17 de junho (após o início da Copa do Mundo) com 2.000 pessoas e tem margem de erro de dois pontos percentuais. 

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Sobre quais jogos os torcedores irão assistir, 44% respondeu que assistirão apenas as partidas da seleção brasileira, percentual parecido com a pesquisa de abril, em que 42% dos entrevistados disseram o mesmo.

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A porcentagem quem não declarou que não assistirá nenhum jogo diminuiu, de 35% para 28% de abril para junho, enquanto os fanáticos torcedores que verão todos os 104 jogos passaram de 21% para 27%.

As porcentagens da expectativa da seleção brasileira não mudaram muito entre as pesquisas. Aqueles que acreditam que a pentacampeã tem muitas chances de conquistar o hexa passaram de 18% para 19%; os que responderam que a seleção tem poucas chances aumentaram de 49% para 54%; enquanto os que responderam que o Brasil não tem chances de voltar com a taça passou de 26% para 23%.

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