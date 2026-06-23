Quatro em cada dez brasileiros seguem desanimados com a Copa, segundo pesquisa

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Uma nova pesquisa Ipsos-Ipec revela que o desânimo com a Copa do Mundo diminuiu no Brasil após o início do torneio. Embora 39% ainda se declarem pouco animados, a empolgação cresceu, especialmente entre os mais jovens. A tradicional paixão nacional pelo futebol parece despertar, com mais brasileiros assistindo a todos os jogos e menos desistindo da Copa. Veja os detalhes da mudança de humor!

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Uma nova pesquisa da Ipsos-Ipec mostra que 39% dos brasileiros estão desanimados com a Copa do Mundo. Ou seja, quatro em cada dez brasileiros não se empolgaram com o torneio que começou no último dia 11, mas o percentual registrou diminuição em relação a abril, quando 46% dos entrevistados disseram estar desanimados.

Do lado positivo da balança, houve aumento dos que declararam estar animados com o Mundial. Em abril, antes do torneio começar, eram 32% pouco animados, e agora são 36%. Os que estão muito animados também aumentaram de 16% a 20%.

“Observamos uma mudança positiva no humor do brasileiro em relação à Copa: o desânimo recua e a animação apresenta relativa melhora. À medida que o torneio se desenrola, a tradicional paixão nacional pelo futebol parece começar a despertar”, analisa Márcia Cavallari, diretora da Ipsos-Ipec.

Em relação à faixa etária dos brasileiros entrevistados, os com mais de 60 anos são os menos empolgados, com 49% declarando estarem desanimados, enquanto 31% dos entrevistados com idade entre 16 e 24 anos se mostraram muito animados.

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A pesquisa foi realizada entre 13 e 17 de junho (após o início da Copa do Mundo) com 2.000 pessoas e tem margem de erro de dois pontos percentuais.

Torcida pelo Brasil

Sobre quais jogos os torcedores irão assistir, 44% respondeu que assistirão apenas as partidas da seleção brasileira, percentual parecido com a pesquisa de abril, em que 42% dos entrevistados disseram o mesmo.

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A porcentagem quem não declarou que não assistirá nenhum jogo diminuiu, de 35% para 28% de abril para junho, enquanto os fanáticos torcedores que verão todos os 104 jogos passaram de 21% para 27%.

As porcentagens da expectativa da seleção brasileira não mudaram muito entre as pesquisas. Aqueles que acreditam que a pentacampeã tem muitas chances de conquistar o hexa passaram de 18% para 19%; os que responderam que a seleção tem poucas chances aumentaram de 49% para 54%; enquanto os que responderam que o Brasil não tem chances de voltar com a taça passou de 26% para 23%.

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