Quatro competições esportivas afetadas pelo coronavírus

- Maratona de Tóquio (foto)

Um dos principais eventos do calendário mundial da modalidade sofreu um baque significativo com a decisão anunciada no último dia 17 de limitar os participantes da prova. Agora, vão alinhar-se na largada, em 1º de março, apenas 206 atletas de elite. Por motivos de segurança (o Japão é o segundo país com mais casos de coronavírus), ficarão de fora os mais de 30 000 amadores que já haviam feito a inscrição.

- Maratona de Hong Kong

O evento, previsto para o último dia 8, foi cancelado pelo governo chinês, que adotou medidas severas para evitar a aglomeração de pessoas como parte da política de contenção da recente epidemia. Cerca de 74 000 corredores iriam participar da prova, e o dinheiro da inscrição será devolvido.

- Campeonato chinês de futebol

No fim de janeiro a Associação Chinesa de Futebol cancelou por tempo indeterminado as partidas a ser disputadas no país. A medida afetou o campeonato da primeira divisão, que começaria em 22 de fevereiro.

- Mundial de Atletismo de Nanjing

Por decisão de seus promotores, que contaram com o respaldo da Organização Mundial da Saúde, a competição, que seria realizada entre 13 e 15 de março, foi cancelada. Ela ocorrerá agora apenas em 2021.

Publicado em VEJA de 26 de fevereiro de 2020, edição nº 2675