Quatro brasileiros avançam no Mundial de Surfe após prova em Saquarema

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Quatro surfistas brasileiros, incluindo Yago Dora, João Chianca e os irmãos Samuel e Miguel Pupo, garantiram vaga nas quartas de final da etapa brasileira da WSL em Saquarema. Com um confronto direto já marcado, o Brasil terá um representante na semifinal. No entanto, a chave feminina viu todas as brasileiras eliminadas, e o líder Ítalo Ferreira foi surpreendido.

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Quatro brasileiros se classificaram para as quartas de final da etapa brasileira da WSL na praia de Itaúna, em Saquarema, no Rio de Janeiro. Neste sábado, 20, Yago Dora, João Chianca e irmãos Samuel e Miguel Pupo venceram suas baterias e serão os representantes da casa na próxima fase masculina. Na chave feminina, Luana Silva acabou derrotada e nenhuma brasileira avançou.

Atual campeão mundial, Yago Dora venceu o francês Marco Mignot com somatório de 15,00 e 10,33. Ele vai enfrentar o compatriota Miguel Pupo, que venceu o australiano Callum Robson com as notas 14,03 e 12,17. Portanto, pelo menos um representante brasileiro está garantido na semifinal.

Irmão de Miguel, Samuel venceu o australiano Jack Robinson com somatório 15,84 e 9,94. Nas quartas de final encara o italiano Leonardo Fioravanti, atual segundo colocado no ranking.

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João Chianca bateu outro australiano, George Pittar, com as notas 14,30 e 13,26.

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Líder do ranking, Ítalo Ferreira foi derrotado pelo francês Kauli Vast. O campeão mundial e olímpico de surfe, o paraibano pode perder a liderança ao final da etapa.

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Na chave feminina, a única esperança brasileira era Luana Silva. Mas a atual terceira colocada no ranking perdeu para a americana Sawyer Lindblad em uma bateria equilibrada. Outra brasileira que competiu foi a medalhista olímpica Tatiana Weston-Webb, em sua volta ao circuito após dar à luz a filha Bia em fevereiro, porém, ela foi eliminada nas oitavas de final.