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Esporte

Quatro brasileiros avançam no Mundial de Surfe após prova em Saquarema

Serão quatro representantes nas quartas de final masculina; nenhuma surfista da casa avançou na chave feminina

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jun 2026, 19h47 | Atualizado em 20 jun 2026, 19h47
Surfista em prancha branca com detalhes rosa, vestindo camisa azul e bermuda preta, realizando uma manobra em uma onda grande e azul-turquesa, com espuma branca espirrando ao redor. O céu azul claro e o oceano calmo ao fundo completam a cena de esporte aquático.
Samuel Pupo na etapa de Saquarema do Circuito Mundial de Surfe (Ana Catarina/World Surf League/Getty Images)
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Quatro brasileiros avançam no Mundial de Surfe após prova em Saquarema Priorize VEJA no Google

Quatro brasileiros se classificaram para as quartas de final da etapa brasileira da WSL na praia de Itaúna, em Saquarema, no Rio de Janeiro. Neste sábado, 20, Yago Dora, João Chianca e irmãos Samuel e Miguel Pupo venceram suas baterias e serão os representantes da casa na próxima fase masculina. Na chave feminina, Luana Silva acabou derrotada e nenhuma brasileira avançou.

Atual campeão mundial, Yago Dora venceu o francês Marco Mignot com somatório de 15,00 e 10,33. Ele vai enfrentar o compatriota Miguel Pupo, que venceu o australiano Callum Robson com as notas 14,03 e 12,17. Portanto, pelo menos um representante brasileiro está garantido na semifinal.

Irmão de Miguel, Samuel venceu o australiano Jack Robinson com somatório 15,84 e 9,94. Nas quartas de final encara o italiano Leonardo Fioravanti, atual segundo colocado no ranking. 

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João Chianca bateu outro australiano, George Pittar, com as notas 14,30 e 13,26. 

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Líder do ranking, Ítalo Ferreira foi derrotado pelo francês Kauli Vast. O campeão mundial e olímpico de surfe, o paraibano pode perder a liderança ao final da etapa.

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Na chave feminina, a única esperança brasileira era Luana Silva. Mas a atual terceira colocada no ranking perdeu para a americana Sawyer Lindblad em uma bateria equilibrada. Outra brasileira que competiu foi a medalhista olímpica Tatiana Weston-Webb, em sua volta ao circuito após dar à luz a filha Bia em fevereiro, porém, ela foi eliminada nas oitavas de final. 

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