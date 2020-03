Quarterback Tom Brady anuncia que está deixando o New England Patriots

O quarterback Tom Brady, maior campeão da história da liga profissional de futebol americano dos Estados Unidos, a NFL, anunciou nesta terça-feira 17 que está deixando a equipe pela qual se tornou uma lenda do esporte, o New England Patriots. Em uma pequena carta divulgada através de suas redes sociais, Brady, de 42 anos, anunciou que continuará sua carreira em “outro lugar”, após 20 temporadas disputadas pela equipe dos arredores de Boston.

Desde o fim da participação dos Patriots na última temporada, encerrada em fevereiro, especula-se sobre o futuro do camisa 12 da equipe. Escolhido pelo time do Estado americano de Massachussets apenas na sexta rodada do ‘Draft’ – o processo de seleção de novos jogadores oriundos das universidades – do ano 2000. Ele tornou-se titular do time no ano seguinte e logo nessa primeira oportunidade levou à equipe ao título da NFL, vencendo o Superbowl XXXVI. Ele chegaria à final em outras oito oportunidades e saindo vencedor em cinco delas (em 2003, 2004, 2014, 2016 e 2018).

Leia a íntegra da carta divulgada nesta terça 17:

Para todos meus companheiros de equipe, treinadores, executivos e funcionários, técnico Belichick, Robert Kraft (dono dos Patriots) e família, além de toda organização.

Quero dizer obrigado pelos últimos vinte anos da minha vida e o compromisso diário com as vitórias e em criar uma cultura vencedora, alicerçada em grandes valores. Sou grato por tudo que vocês me ensinaram – eu aprendi com todos.

Vocês permitiram que eu maximizasse meu potencial e isso é tudo que um jogador por esperar. Tudo o que conquistamos me traz alegria e as lições que aprendi continuarão comigo para sempre.

Eu não conseguiria ser o homem que sou hoje sem a relação que criamos entre nós. Eu aproveitei cada oportunidade que tive de ser parte do nosso time, e amo vocês por por isso. Nossa equipe sempre estabeleceu um padrão de excelência nos esportes profissionais e sei que vocês continuaram a fazer isso.

Apesar do fato de que minha jornada no futebol americano continuará em outro lugar, eu agradeço por tudo que nós alcançamos e sou grato pelos nossos incríveis feitos coletivos.

Fui um privilegiado em ter tido a oportunidade de conhecer cada um de vocês, e por levar as memórias que criamos juntos.