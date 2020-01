Quarterback Eli Manning deve anunciar sua aposentadoria nesta sexta-feira

O anúncio de aposentadoria mais esperado entre os fãs de futebol americano ainda não aconteceu, afinal o futuro do quarterback Tom Brady, do New England Patriots, segue indefinido. Por sua vez, quem anunciou que não seguirá jogando na NFL foi um dos principais algozes de Brady. Na próxima sexta 24, Eli Manning, quarterback do New York Giants nas últimas 16 temporadas, deve convocar a imprensa para anunciar que está pendurando o capacete.

Vencedor de dois Super Bowls, a grande decisão da NFL, Manning conquistou os dois troféus batendo na final os Patriots de Tom Brady, em 2008 e 2012. Eli foi “draftado” – o recrutamento de novos jogadores oriundos das faculdades americanas – pelos Giants em 2004 e disputou 16 temporadas pela equipe de Nova York. Quem antecipou a aposentadoria de Manning foi seu time.

Em um comunicado divulgado nesta quarta, o dono da franquia, John Mara, agradeceu a dedicação do quarterback número 10. “Eli foi nosso único atleta a ser eleito duas vezes o melhor jogador do Super Bowl, e foi um dos melhores de nossa história. Ele representou nossa equipe como um profissional dedicado, com dignidade e responsabilidade. Ser o quarterback dos Giants significou muito para Eli e vice-versa. Somos mais do que gratos por sua contribuição para nossa organização e aguardamos com ansiedade sua indicação ao Anel de Honra dos Giants no futuro próximo.”

Embora nunca tenha desfalcado sua equipe por lesão, na última temporada Eli foi substituido pelo quarterback novato Daniel Jones, perdendo espaço na equipe titular. O mais novo dos irmãos Manning se juntará ao grupo dos aposentados da NFL, do qual já fazem parte o irmão Peyton – lenda do esporte – e seu pai, Archie Manning.