Quanto vale o título da Copa? Espanha e Argentina disputam premiação milionária

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Espanha e Argentina se enfrentam neste domingo, 19, às 16h, na grande final da Copa do Mundo em Nova York. As seleções buscam o título e uma premiação milionária. A Espanha, com a melhor defesa do torneio, e a Argentina, atual campeã em busca do tetra, prometem um duelo emocionante no maior Mundial já realizado.

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Espanha e Argentina se enfrentam neste domingo, 19, às 16h (horário de Brasília) na final da Copa do Mundo. O jogo no estádio de Nova York e Nova Jersey decide o campeão do maior Mundial já realizado. Além do título, a seleção vencedora receberá uma premiação milionária.

A Espanha chega para a decisão com a melhor defesa do torneio. A La Roja levou apenas um gol em sete jogos. Passou em primeiro lugar no grupo H, com empate com Cabo Verde e vitórias sobre a Arábia Saudita e o Uruguai. No mata-mata, venceu Áustria, Portugal, Bélgica e a França. Com seu único título conquistado em 2010, a seleção faz a melhor campanha desde então.

Do lado da Argentina, a fase de grupos foi com 100% de aproveitamento: vitórias sobre Argélia, Áustria e Jordânia. Apesar do “caminho fácil” no mata-mata, precisou da prorrogação contra Cabo Verde na fase de 16 avos, buscou uma virada contra o Egito e foi novamente para o tempo extra contra a Suíça. Na semifinal venceu de virada novamente contra a Inglaterra e se classificou para a sua terceira final em quatro Copas. A atual campeã busca o bicampeonato consecutivo e o tetracampeonato geral.

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As seleções disputam uma premiação de 50 milhões de dólares (255 milhões de reais) para o campeão. O vice-campeão ganhará 33 milhões de dólares (168 milhões de reais).

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O Brasil, eliminado nas oitavas de final, terminou na 11ª colocação do Mundial e receberá 15 milhões de dólares (76 milhões de reais) por sua participação.

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Confira os valores das premiações por fase:

Campeão: US$ 50 milhões

Vice-campeão: US$ 33 milhões

Terceiro lugar: US$ 29 milhões

Quarto lugar: US$ 27 milhões

Do 5º ao 8º lugar: US$ 19 milhões

Do 9º ao 16º lugar: US$ 15 milhões

Do 17º ao 32º lugar: US$ 11 milhões

Do 33º ao 48º lugar: US$ 9 milhões

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