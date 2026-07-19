Assine VEJA: informação confiável e exclusiva nas eleições + 4 revistas impressas a partir de R$ 35,90/mês.
Esporte

Quanto vale o título da Copa? Espanha e Argentina disputam premiação milionária

Seleções se enfrentam na final do Mundial neste domingo, 19, no estádio de Nova York e Nova Jersey

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jul 2026, 12h53
Bandeira amarela com FIFA WORLD CUP 2026 THE FINAL e o troféu da Copa do Mundo em relevo, pendurada na fachada de um estádio moderno sob céu azul
Palco da final: estádio de Nova York e Nova Jersey recebe a decisão da Copa do Mundo 2026 (Tullio Puglia - FIFA/FIFA/Getty Images)
Continua após publicidade
Quanto vale o título da Copa? Espanha e Argentina disputam premiação milionária Priorizar nos meus resultados Google

Espanha e Argentina se enfrentam neste domingo, 19, às 16h (horário de Brasília) na final da Copa do Mundo. O jogo no estádio de Nova York e Nova Jersey decide o campeão do maior Mundial já realizado. Além do título, a seleção vencedora receberá uma premiação milionária.

A Espanha chega para a decisão com a melhor defesa do torneio. A La Roja levou apenas um gol em sete jogos. Passou em primeiro lugar no grupo H, com empate com Cabo Verde e vitórias sobre a Arábia Saudita e o Uruguai. No mata-mata, venceu Áustria, Portugal, Bélgica e a França. Com seu único título conquistado em 2010, a seleção faz a melhor campanha desde então.

Do lado da Argentina, a fase de grupos foi com 100% de aproveitamento: vitórias sobre Argélia, Áustria e Jordânia. Apesar do “caminho fácil” no mata-mata, precisou da prorrogação contra Cabo Verde na fase de 16 avos, buscou uma virada contra o Egito e foi novamente para o tempo extra contra a Suíça. Na semifinal venceu de virada novamente contra a Inglaterra e se classificou para a sua terceira final em quatro Copas. A atual campeã busca o bicampeonato consecutivo e o tetracampeonato geral. 

Siga
Continua após a publicidade

As seleções disputam uma premiação de 50 milhões de dólares (255 milhões de reais) para o campeão. O vice-campeão ganhará 33 milhões de dólares (168 milhões de reais).

Continua após a publicidade

O Brasil, eliminado nas oitavas de final, terminou na 11ª colocação do Mundial e receberá 15 milhões de dólares (76 milhões de reais) por sua participação. 

Continua após a publicidade

Confira os valores das premiações por fase:

  • Campeão: US$ 50 milhões
  • Vice-campeão: US$ 33 milhões
  • Terceiro lugar: US$ 29 milhões
  • Quarto lugar: US$ 27 milhões
  • Do 5º ao 8º lugar: US$ 19 milhões
  • Do 9º ao 16º lugar: US$ 15 milhões
  • Do 17º ao 32º lugar: US$ 11 milhões
  • Do 33º ao 48º lugar: US$ 9 milhões
Publicidade
TUDO SOBRE A COPA,
EM UM SÓ LUGAR

VER COBERTURA COMPLETA

TAGS:
Copa do Mundo 2026
Seleção de Futebol da Argentina
Seleção de Futebol da Espanha
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).