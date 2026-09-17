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Esporte

Quanto o Flamengo ganha se avançar à semifinal da Libertadores hoje

Rubro-Negro decide vaga contra o Independiente del Valle nesta quinta-feira, 17, no Maracanã

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 11h34
Jogador de futebol com barba e cabelo escuro, vestindo camisa branca, vermelha e preta do Flamengo, comemorando com a boca aberta e o dedo indicador da mão direita apontando para cima, em um campo de grama verde com arquibancada desfocada ao fundo
Bruno Henrique comemorando o primeiro gol na vitória contra o Independiente Del Valle (Franklin Jacome/Getty Images)
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O Flamengo pode garantir nesta quinta-feira, 17, não apenas uma vaga entre os quatro melhores times da Libertadores 2026, mas também mais uma bolada milionária da Conmebol. Se eliminar o Independiente del Valle no Maracanã e avançar à semifinal, o clube receberá US$ 2,3 milhões, aproximadamente R$ 11,8 milhões, somente pela classificação à próxima fase.

O dinheiro se soma a uma campanha que já vem sendo bastante lucrativa para o Rubro-Negro. Até garantir presença nas quartas de final, o Flamengo havia acumulado US$ 5,65 milhões, cerca de R$ 29 milhões, em pagamentos da Conmebol. A conta inclui participação na fase de grupos, bônus pelas cinco vitórias nessa etapa e as premiações pelas classificações às oitavas e às quartas de final.

Caso confirme a vaga nesta noite, portanto, o montante recebido pelo Flamengo apenas na Libertadores 2026 chegará a US$ 7,95 milhões. A cifra fica na casa dos R$ 40 milhões. O valor não considera receitas paralelas, como bilheteria, direitos comerciais e outros ganhos relacionados à participação no torneio.

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Quanto vale cada fase da Libertadores 2026

A Conmebol distribui os pagamentos de acordo com o avanço das equipes. Na fase de grupos, cada participante recebeu US$ 1 milhão, além de um bônus de US$ 340 mil por vitória. A vaga nas oitavas acrescentou US$ 1,25 milhão; a classificação às quartas, US$ 1,7 milhão; e chegar à semifinal rende mais US$ 2,3 milhões.

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O salto financeiro fica ainda maior para quem alcança a decisão. O vice-campeão da Libertadores recebe US$ 7 milhões, enquanto o campeão embolsa US$ 25 milhões pela conquista do título. Assim, além do peso esportivo, cada passo na reta final representa uma diferença de dezenas de milhões de reais no caixa dos clubes.

Para o Flamengo, a premiação desta quinta-feira está relativamente próxima. O time venceu o Independiente del Valle por 2 a 0 em Quito, no primeiro jogo das quartas de final, e agora decide a vaga diante da torcida no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). O Rubro-Negro pode vencer, empatar ou até perder por um gol de diferença que estará classificado. Uma derrota por dois gols leva a disputa para os pênaltis; por três ou mais, dá a vaga aos equatorianos.

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Premiação do Flamengo na Libertadores 2026:

  • Participação na fase de grupos: US$ 1 milhão
  • Cinco vitórias na fase de grupos: US$ 1,7 milhão
  • Classificação às oitavas: US$ 1,25 milhão
  • Classificação às quartas: US$ 1,7 milhão
  • Classificação à semifinal, se avançar: US$ 2,3 milhões
  • Total com a vaga na semifinal: US$ 7,95 milhões
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TAGS:
Copa Libertadores
Flamengo
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