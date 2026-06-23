Quanto custa a mansão onde Virginia está hospedada em Orlando?

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Virginia Fonseca trocou hotéis de luxo por uma mansão espetacular em Orlando, EUA, para acompanhar a Copa. Com 840m², nove quartos e ambientes temáticos de super-heróis, dinossauros e Disney, a influenciadora mostrou a nova morada, que custa US$ 21 mil por semana. Um tour pela propriedade luxuosa.

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Virginia Fonseca mudou de hospedagem nos Estados Unidos, onde acompanha a seleção brasileira durante a Copa do Mundo. Depois de passar por hotéis de luxo em Nova York e na Filadélfia, a influenciadora agora está instalada com os filhos e amigos em uma mansão em Orlando, com capacidade para acomodar mais de 30 pessoas.

No último domingo (21), Virginia compartilhou nas redes sociais um tour pelo imóvel, que tem mais de 840 metros quadrados de área construída, nove quartos e nove banheiros. O aluguel custa US$ 21 mil por semana, o equivalente a cerca de R$ 108 mil na cotação atual.

Um dos destaques da propriedade são os ambientes temáticos, decorados com super-heróis, dinossauros e outros personagens, embora também tenha suítes em estilo mais clássico.

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A casa conta ainda com um cinema particular. Uma das atrações do espaço é um castelo da Cinderela que reproduz a experiência da tradicional queima de fogos da Disney. Em uma das salas de TV, há um carro decorativo instalado na parede e uma réplica do Homem de Ferro sentada no sofá.

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O imóvel também possui uma série de atrações voltadas para as crianças, incluindo réplicas animatrônicas de T-Rex, pterodáctilos e outros animais pré-históricos. Há ainda uma área exclusiva para jogos, equipada com simuladores de corrida, máquinas de basquete, mesas de air hockey e outras atividades.

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Além disso, a propriedade dispõe de sala de jantar, cozinha equipada, área gourmet e diversos espaços de convivência. Na área externa, os destaques são a piscina aquecida, o spa integrado, o telão de LED ao ar livre e a churrasqueira.

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