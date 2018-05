Quantia a ser paga pelo Santos por Dodô é o dobro do que se imaginava

Dodô caiu nas graças da torcida do Santos. E como está emprestado pela Sampdoria-ITA até o fim do ano, há um pedido recorrente pela permanência do lateral-esquerdo em definitivo. O Peixe, porém, não comprará Dodô nas próximas semanas. E isso não é uma preocupação.

No contrato de empréstimo, o alvinegro fixou um valor de compra. E pagar a quantia agora ou no fim do ano é indiferente. Nenhum clube tem o direito de contratar Dodô, independentemente dos números. A não ser que o Santos abra mão da prioridade ou que compre e revenda.

Quando Dodô chegou ao Santos, a imprensa, inclusive a Gazeta Esportiva, informou o valor de compra em 1 milhão de euros (4,4 milhões de reais). A quantia, na realidade, é maior: 2 milhões de euros (8,8 milhões de reais). A reportagem teve a confirmação com a diretoria do Peixe e também com os representantes do atleta.

O alvinegro vê o número como justo, porém, tem outras prioridades no momento e se organizará para pagar no fim do ano. Dodô sabe da vontade do clube e já manifestou o interesse em permanecer na Vila Belmiro por mais tempo. Ele tem 26 anos, foi revelado pelo Corinthians e saiu muito novo do futebol brasileiro para fazer carreira na Itália, onde passou por Internazionale, Roma e Sampdoria.

Dodô tem 12 jogos pelo Santos em 2018. O lateral, bem em campo e carismático fora das quatro linhas, é um dos destaques do time na temporada, mesmo sem ter feito gols ou dado assistências.