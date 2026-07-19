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Esporte

Quantas vezes a final da Copa do Mundo foi para a prorrogação na história do torneio

O jogo terminou empatado em zero a zero no tempo regulamentar, com total domínio da Espanha

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jul 2026, 18h39 | Atualizado em 20 jul 2026, 15h01
Jogadores de futebol em campo, um atleta de camisa vermelha e shorts azuis salta para cabecear a bola, enquanto outro de camisa branca e azul listrada tenta alcançá-la. Outros jogadores observam a jogada, com torcedores ao fundo nas arquibancadas
Ferran Torres, da Espanha, cabeceia em direção ao gol da Argentina - (Alex Livesey - Danehouse/Getty Images)
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A final da Copa de 2026 entre Espanha e Argentina neste domingo, 19, no MetLife Stadium, é a nona na história do torneio a ir para a prorrogação. O jogo terminou empatado em zero a zero no tempo regulamentar, com total domínio da Espanha, que chutou 15 vezes, 9 em direção ao gol – a Argentina não conseguiu chutar nenhuma vez.

Até a edição de 2022 (22 finais disputadas), das oito finais que haviam tido tempo extra, apenas três foram decididas nos pênaltis. Inclusive a última, conquistada pela seleção argentina. Eis a lista:

– 1934 — Itália 2×1 Tchecoslováquia
– 1966 — Inglaterra 4×2 Alemanha Ocidental

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– 1978 — Argentina 3×1 Holanda
– 1994 — Brasil 0×0 Itália (decidida nos pênaltis)
– 2006 — Itália 1×1 França (decidida nos pênaltis)

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– 2010 — Espanha 1×0 Holanda
– 2014 — Alemanha 1×0 Argentina
– 2022 — Argentina 3×3 França (decidida nos pênaltis)

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