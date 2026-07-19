Quantas vezes a final da Copa do Mundo foi para a prorrogação na história do torneio

A final da Copa de 2026 entre Espanha e Argentina neste domingo, 19, no MetLife Stadium, é a nona na história do torneio a ir para a prorrogação. O jogo terminou empatado em zero a zero no tempo regulamentar, com total domínio da Espanha, que chutou 15 vezes, 9 em direção ao gol – a Argentina não conseguiu chutar nenhuma vez.

Até a edição de 2022 (22 finais disputadas), das oito finais que haviam tido tempo extra, apenas três foram decididas nos pênaltis. Inclusive a última, conquistada pela seleção argentina. Eis a lista:

– 1934 — Itália 2×1 Tchecoslováquia

– 1966 — Inglaterra 4×2 Alemanha Ocidental

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– 1978 — Argentina 3×1 Holanda

– 1994 — Brasil 0×0 Itália (decidida nos pênaltis)

– 2006 — Itália 1×1 França (decidida nos pênaltis)

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– 2010 — Espanha 1×0 Holanda

– 2014 — Alemanha 1×0 Argentina

– 2022 — Argentina 3×3 França (decidida nos pênaltis)

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