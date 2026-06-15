Quando é o próximo jogo da seleção brasileira? Saiba horário e onde assistir

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Após empate na estreia, a seleção brasileira entra em campo na sexta, 19, às 21h30, contra o Haiti pela Copa do Mundo. Uma vitória com boa margem de gols é crucial para a classificação, dada a liderança escocesa. Entenda a situação do grupo e saiba onde assistir a este confronto decisivo.

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Depois de empatar na estreia da Copa do Mundo por 1 a 1 com o Marrocos, a seleção brasileira entra em campo novamente na próxima sexta-feira, 19, às 21h30 (horário de Brasília). A partida, válida pela segunda rodada do Grupo C, será contra o Haiti, no estádio da Filadélfia.

Depois do empate entre Brasil e Marrocos e da vitória da Escócia por 1 a 0 sobre o Haiti, os escoceses assumiram a liderança isolada da chave. Brasil e Marrocos dividem a segunda posição, ambos com um ponto, e a disputa pode ser decidida no saldo de gols caso as duas seleções vençam os dois jogos restantes. Por isso, é importante que o Brasil não só conquiste os três pontos no jogo contra o Haiti, mas também construa uma boa margem de gols.

Pelo novo formato da Copa, avançam os dois primeiros de cada grupo, além dos oito melhores terceiros colocados entre as 12 chaves.

Depois do Haiti, a seleção encerra a primeira fase contra a Escócia, na quarta, 24, às 19h (horário de Brasília), em Miami.

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Saiba horário e onde assistir a partida entre Brasil e Haiti:

Brasil e Haiti se enfrentam nesta sexta-feira, 19, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio da Filadélfia, pela segunda partida da Copa do Mundo 2026. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.