Quando é o próximo amistoso da seleção brasileira? Saiba data, horário e adversário

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A Seleção Brasileira entra em campo no sábado, 14 de novembro, para enfrentar o Japão em Singapura, na última Data Fifa de 2026. Sob o comando de Carlo Ancelotti, a equipe busca desenvolver sua identidade e observar novos talentos para a Copa de 2030, com um elenco jovem e promissor. Três dias depois, o Brasil enfrenta Singapura.

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A seleção brasileira volta a campo no próximo sábado, 14 de novembro, às 7h15 (horário de Brasília), para enfrentar o Japão, no Estádio Nacional de Singapura. A partida integra a última Data Fifa de 2026 e representa mais uma etapa da preparação da equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti para o novo ciclo rumo à Copa do Mundo de 2030.

O confronto marca o reencontro das duas seleções depois da Copa do Mundo de 2026, quando o Brasil derrotou os japoneses por 2 a 1 na fase eliminatória. Desta vez, o cenário é diferente: sem a pressão imediata de uma competição oficial, Ancelotti terá a oportunidade de observar alternativas e desenvolver a identidade de sua equipe.

A principal novidade da seleção brasileira está na juventude do elenco. Na convocação anunciada no dia 29 de outubro, Carlo Ancelotti escolheu inicialmente 26 jogadores, mas número reduzido para 25 após o corte do volante Danilo, do Botafogo, por lesão. Mesmo com a baixa, a média de idade dos convocados é de 23,6 anos, uma redução expressiva em relação aos 29,6 anos do elenco que disputou a Copa do Mundo de 2026. O movimento evidencia uma mudança de estratégia do treinador italiano em identificar novos talentos capazes de assumir protagonismo nos próximos quatro anos, consolidando a renovação da equipe para a Copa do Mundo de 2030.

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Três dias depois de jogar contra o Japão, no dia 17 de novembro, o Brasil enfrentará a seleção de Singapura, às 7h, novamente no Estádio Nacional. Os dois amistosos encerram o calendário da equipe brasileira em 2026.

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Jogadores convocados:

Goleiros: Bento (Al-Nassr), Lucas Perri (Torino) e Pedro Morisco (Coritiba).

Defensores: Arthur Dias (Athletico-PR), Carlos Augusto (Inter de Milão), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruzeiro), Vanderson (Monaco), Vitor Reis (Manchester City) e Wesley (Roma).

Meio-campistas: André Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United), Bruno Guimarães (Arsenal), Gabriel Bontempo (Santos), João Gomes (Aston Villa) e Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).

Atacantes: Alisson Santana (Shakhtar Donetsk), Allan (Manchester City), Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vinicius Júnior (Real Madrid).