🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Esporte

Quando é o próximo amistoso da seleção brasileira? Saiba data, horário e adversário

Elenco convocado por Carlo Ancelotti tem média de idade de 23,6 anos

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 10h13 | Atualizado em 9 nov 2026, 10h22
Dez jogadores de futebol brasileiros, com uniformes amarelos e azuis, posam sorrindo em campo gramado, com arquibancada lotada ao fundo
Seleção Brasileira que começou o amistoso contra a Austrália (Ayush Kumar/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Continua após publicidade
Quando é o próximo amistoso da seleção brasileira? Saiba data, horário e adversário Priorize VEJA no Google

A seleção brasileira volta a campo no próximo sábado, 14 de novembro, às 7h15 (horário de Brasília), para enfrentar o Japão, no Estádio Nacional de Singapura. A partida integra a última Data Fifa de 2026 e representa mais uma etapa da preparação da equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti para o novo ciclo rumo à Copa do Mundo de 2030.

O confronto marca o reencontro das duas seleções depois da Copa do Mundo de 2026, quando o Brasil derrotou os japoneses por 2 a 1 na fase eliminatória. Desta vez, o cenário é diferente: sem a pressão imediata de uma competição oficial, Ancelotti terá a oportunidade de observar alternativas e desenvolver a identidade de sua equipe.

A principal novidade da seleção brasileira está na juventude do elenco. Na convocação anunciada no dia 29 de outubro, Carlo Ancelotti escolheu inicialmente 26 jogadores, mas número reduzido para 25 após o corte do volante Danilo, do Botafogo, por lesão. Mesmo com a baixa, a média de idade dos convocados é de 23,6 anos, uma redução expressiva em relação aos 29,6 anos do elenco que disputou a Copa do Mundo de 2026. O movimento evidencia uma mudança de estratégia do treinador italiano em identificar novos talentos capazes de assumir protagonismo nos próximos quatro anos, consolidando a renovação da equipe para a Copa do Mundo de 2030.

Siga
Continua após a publicidade

Três dias depois de jogar contra o Japão, no dia 17 de novembro, o Brasil enfrentará a seleção de Singapura, às 7h, novamente no Estádio Nacional. Os dois amistosos encerram o calendário da equipe brasileira em 2026.

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Continua após a publicidade

Jogadores convocados:

  • Goleiros: Bento (Al-Nassr), Lucas Perri (Torino) e Pedro Morisco (Coritiba).
  • Defensores: Arthur Dias (Athletico-PR), Carlos Augusto (Inter de Milão), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruzeiro), Vanderson (Monaco), Vitor Reis (Manchester City) e Wesley (Roma).
  • Meio-campistas: André Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United), Bruno Guimarães (Arsenal), Gabriel Bontempo (Santos), João Gomes (Aston Villa) e Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).
  • Atacantes: Alisson Santana (Shakhtar Donetsk), Allan (Manchester City), Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vinicius Júnior (Real Madrid).
Publicidade
TAGS:
Amistosos Seleção Brasileira
Seleção Brasileira de Futebol
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).