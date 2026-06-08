Quando começa a Copa do Mundo? Onde assistir e horário da partida de estreia

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A Copa do Mundo de 2026 está chegando! Prepare-se para a maior edição da história, com 48 seleções e jogos em três países. Saiba a data da abertura, onde o Brasil estreia, o formato inédito com 104 partidas e todos os grupos. Um guia completo para você não perder nenhum detalhe do Mundial!

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A Copa do Mundo de 2026 começa na próxima quinta-feira, 11, com a partida entre México e África do Sul, no Estádio Azteca, na Cidade do México. A partida de abertura está marcada para 16h (horário de Brasília) e inaugura a primeira edição do Mundial organizada por três países: México, Estados Unidos e Canadá. O torneio vai até 19 de julho, quando será disputada a final, no Metlife Stadium, em Nova Jersey.

A edição de 2026 será também a com o maior número de seleções da história. Pela primeira vez, a Copa terá 48 seleções, distribuídas em 12 grupos de quatro equipes. Avançam à fase eliminatória os dois primeiros colocados de cada chave e os oito melhores terceiros, formando uma inédita fase de 32 avos de final. Ao todo, serão 104 partidas, espalhadas por 16 cidades-sede na América do Norte.

Veja a divisão dos 12 grupos:

Grupo A: México, África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca.

México, África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca. Grupo B: Canadá, Bósnia, Catar e Suíça.

Canadá, Bósnia, Catar e Suíça. Grupo C: Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia.

Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia. Grupo E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador.

Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador. Grupo F: Holanda, Japão, Suécia e Tunísia.

Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. Grupo G: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia.

Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia. Grupo H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai.

Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. Grupo I: França, Senegal, Iraque e Noruega.

França, Senegal, Iraque e Noruega. Grupo J: Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia.

Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia. Grupo K: Portugal, RD Congo, Uzbequistão e Colômbia.

Portugal, RD Congo, Uzbequistão e Colômbia. Grupo L: Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá.

O primeiro dia do Mundial terá dois jogos. Depois de México x África do Sul, válido pelo Grupo A, a bola volta a rolar para Coreia do Sul x Tchéquia, em Zapopan, às 23h (de Brasília). No dia seguinte, 12, será a vez dos outros dois anfitriões estrearem: Canadá x Bósnia e Herzegovina, em Toronto, às 16h, e Estados Unidos x Paraguai, em Los Angeles, às 22h.

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O Brasil entra em campo no terceiro dia de competição, no sábado, 13, contra o Marrocos, pelo Grupo C, às 19h (de Brasília), no Metlife Stadium, em Nova Jersey. A seleção brasileira caiu em uma chave com Marrocos, Haiti e Escócia.

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A rodada do dia 13 terá ainda Catar x Suíça, às 16h, Haiti x Escócia, às 22h, e Austrália x Turquia, já na virada para o dia seguinte, às 1h (horário de Brasília). O Brasil volta a campo depois contra o Haiti, no dia 19, e fecha a fase de grupos diante da Escócia, no dia 24 de junho.

Onde assistir a partida de estreia da Copa do Mundo de 2026?

México e África do Sul vão realizar a partida de estreia da Copa do Mundo de 2026 na quinta-feira, 11, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da CazéTV, da ge tv e da N Sports.

Onde assistir a Brasil x Marrocos?

Brasil e Marrocos se enfrentam no próximo sábado, 13, às 19h (horário de Brasília), no Metlife Stadium, em Nova Jersey. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv, da CazéTV, da ge tv e da N Sports.