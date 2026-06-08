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Esporte

Quando começa a Copa do Mundo? Onde assistir e horário da partida de estreia

Saiba o novo formato, as seleções que vão disputar o torneio e onde assistir à estreia do Mundial

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jun 2026, 10h42 | Atualizado em 9 jun 2026, 18h00
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Taça da Copa do Mundo e a bola oficial qdo torneio  (ADIDAS/EFE)
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A Copa do Mundo de 2026 começa na próxima quinta-feira, 11, com a partida entre México e África do Sul, no Estádio Azteca, na Cidade do México. A partida de abertura está marcada para 16h (horário de Brasília) e inaugura a primeira edição do Mundial organizada por três países: México, Estados Unidos e Canadá. O torneio vai até 19 de julho, quando será disputada a final, no Metlife Stadium, em Nova Jersey.

A edição de 2026 será também a com o maior número de seleções da história. Pela primeira vez, a Copa terá 48 seleções, distribuídas em 12 grupos de quatro equipes. Avançam à fase eliminatória os dois primeiros colocados de cada chave e os oito melhores terceiros, formando uma inédita fase de 32 avos de final. Ao todo, serão 104 partidas, espalhadas por 16 cidades-sede na América do Norte.

Veja a divisão dos 12 grupos:

  • Grupo A: México, África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca.
  • Grupo B: Canadá, Bósnia, Catar e Suíça.
  • Grupo C: Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia.
  • Grupo D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia.
  • Grupo E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador.
  • Grupo F: Holanda, Japão, Suécia e Tunísia.
  • Grupo G: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia.
  • Grupo H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai.
  • Grupo I: França, Senegal, Iraque e Noruega.
  • Grupo J: Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia.
  • Grupo K: Portugal, RD Congo, Uzbequistão e Colômbia.
  • Grupo L: Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá.

O primeiro dia do Mundial terá dois jogos. Depois de México x África do Sul, válido pelo Grupo A, a bola volta a rolar para Coreia do Sul x Tchéquia, em Zapopan, às 23h (de Brasília). No dia seguinte, 12, será a vez dos outros dois anfitriões estrearem: Canadá x Bósnia e Herzegovina, em Toronto, às 16h, e Estados Unidos x Paraguai, em Los Angeles, às 22h.

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O Brasil entra em campo no terceiro dia de competição, no sábado, 13, contra o Marrocos, pelo Grupo C, às 19h (de Brasília), no Metlife Stadium, em Nova Jersey. A seleção brasileira caiu em uma chave com Marrocos, Haiti e Escócia.

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A rodada do dia 13 terá ainda Catar x Suíça, às 16h, Haiti x Escócia, às 22h, e Austrália x Turquia, já na virada para o dia seguinte, às 1h (horário de Brasília). O Brasil volta a campo depois contra o Haiti, no dia 19, e fecha a fase de grupos diante da Escócia, no dia 24 de junho.

Onde assistir a partida de estreia da Copa do Mundo de 2026?

México e África do Sul vão realizar a partida de estreia da Copa do Mundo de 2026 na quinta-feira, 11, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da CazéTV, da ge tv e da N Sports.

Onde assistir a Brasil x Marrocos?

Brasil e Marrocos se enfrentam no próximo sábado, 13, às 19h (horário de Brasília), no Metlife Stadium, em Nova Jersey. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv, da CazéTV, da ge tv e da N Sports.

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Copa do Mundo 2026
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