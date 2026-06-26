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Esporte

Qual será a chave de João Fonseca em Wimbledon? Djokovic pode estar no caminho

Brasileiro estreará contra o espanhol Roberto Bautista Agut, número 163 do ranking

Por Gabriel Bussolotti Silveira 26 jun 2026, 11h47 | Atualizado em 29 jun 2026, 10h12
LONDON, ENGLAND - JULY 04: Joao Fonseca of Brazil reacts against Nicolas Jarry of Chile during the Gentlemen's Singles third round match on day five of The Championships Wimbledon 2025 at All England Lawn Tennis and Croquet Club on July 04, 2025 in London, England. (Photo by Hannah Peters/Getty Images)
João Fonseca em Wimbledon (Hannah Peters/Getty Images)
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A chave em Wimbledon foi sorteada nesta sexta-feira, 26, e João Fonseca pode enfrentar Novak Djokovic, 8º do ranking, nas oitavas de final do torneio. O Grand Slam Inglês começará na próxima segunda-feira, 29, data em que o brasileiro também estreia no torneio contra Roberto Bautista Agut, atual número 163 do ranking – o horário da partida ainda não foi definido.

João garantiu uma vaga pela primeira vez como cabeça de chave na edição deste ano de Wimbledon. O atleta conseguiu esse feito, pois ocupa a 27º posição do ranking e alguns tenistas à sua frente não participarão do Grand Slam inglês. Ainda assim, ele pode cruzar com o russo Andrey Rublev, 17º do ranking, na terceira fase, e Djokovic na rodada seguinte. Na última vez que João enfrentou a lenda sérvia do tênis, ele levou a melhor.

O tenista brasileiro chega em Wimbledon após uma ótima campanha de Roland Garros. Durante maio e junho deste ano, João alcançou as quartas de finais do Grand Slam de Paris, feito que o Brasil não alcançava na chave masculina de simples desde 2004, com Gustavo Kuerten, o Guga. Além de Djokovic, ele eliminou grandes nomes como Casper Ruud, norueguês número 12 do ranking, conquistando sua melhor campanha em um dos quatro principais torneios do circuito.

Como preparação para Wimbledon, João participou do ATP de Halle na última semana, torneio disputado também na grama. Ele foi eliminado na chave simples para o alemão Yannick Hanfmann, porém, nas duplas, ao lado de Daniel Altmaier, chegou à final. O brasileiro iria disputar o ATP 250 de Eastbourne esta semana, porém sentiu um desconforto no ombro direito e preferiu se poupar para o Grand Slam Inglês.

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Wimbledon

Caso João vença o espanhol de 38 anos Roberto Bautista Agut, ele enfrentará o vencedor da partida entre o holandês Jesper de Jong e o australiano Rinky Hijikata. A última vez que o brasileiro disputou o histórico campeonato na Inglaterra, em 2025, ele perdeu para o chileno Nicolas Jarry na terceira rodada por 3 sets a 1.

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