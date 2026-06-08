Supercomputador aponta a seleção favorita ao título da Copa do Mundo

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Um modelo de simulação do economista James Reade aponta a Argentina como bicampeã da Copa do Mundo 2026, conquistando o tetra com 24% de chances. A análise, que testou 10.000 cenários, coloca Espanha, França, Brasil e Inglaterra no top 5. Descubra os detalhes do estudo e as previsões para o mundial!

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Um modelo de simulações prevê a Argentina como campeã da Copa do Mundo 2026. A atual vencedora do mundial conquistará seu tetracampeonato segundo as previsões do economista James Reade, da Universidade de Reading, na Inglaterra. Os hermanos têm 24% de chances de levantar a taça nos cenários traçados pelo economista. Espanha, França, Brasil e Inglaterra completam o top 5 das seleções com mais probabilidade de vencer.

“A Argentina aparece em primeiro lugar, mas o que mais se destaca nesta simulação é o quão equilibrada está a disputa no topo”, afirma Reade. “França e Espanha são praticamente indistinguíveis no modelo, e a Inglaterra também não está muito atrás.”

Cada partida da Copa do Mundo, ao todo 104 jogos, foi testada 10.000 vezes no modelo de simulação para produzir uma probabilidade para cada uma das 48 seleções participantes. O modelo baseia as previsões em conceitos de probabilidade e estatísticas ofensivas e defensivas do sistema Elo dos últimos três anos.

O chaveamento da Copa do Mundo é um fator favorável para a equipe de Lionel Messi em busca do título consecutivo, de acordo com o professor. Na fase de grupos, a Argentina, atual líder do ranking da Fifa, encara adversários de ranking mais baixo Argélia (28º), Áustria (23º) e Jordânia (63º).

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“O que também chama a atenção é o contraste entre as equipes. Os números defensivos da Alemanha são visivelmente mais fracos do que nos ciclos anteriores, enquanto Portugal possui uma das classificações ofensivas mais fortes de todo o grupo”, diz o professor.

O Brasil está em quarto lugar nas probabilidades de título de Reade. Na outra ponta da lista, a estreante Curaçao é a seleção com menos chances de levantar a taça, seguida do Haiti, adversário do Brasil na fase de grupos.

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Confira a lista de seleções mais prováveis a serem campeãs:

Argentina França Espanha Brasil Inglaterra Portugal Colômbia Países Baixos Alemanha Uruguai Japão Croácia Marrocos Bélgica México Equador Suíça Estados Unidos Irã Coreia do Sul Argélia Senegal Canadá Austrália Turquia Áustria Paraguai Noruega Egito Suécia Costa do Marfim Uzbequistão Tunísia República Tcheca Panamá Escócia Iraque República Democrática do Congo África do Sul Arábia Saudita Jordânia Nova Zelândia Catar Cabo Verde Bósnia e Herzegovina Gana Haiti Curaçao