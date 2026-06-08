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Esporte

Supercomputador aponta a seleção favorita ao título da Copa do Mundo

Atual campeã, Argentina aparece na frente em probabilidades pelo título mundial

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jun 2026, 19h35 | Atualizado em 9 jun 2026, 10h23
A taça da Copa do Mundo FIFA, dourada e com base verde-escura, em destaque sobre uma superfície espelhada. Ao fundo, outras taças douradas desfocadas e luzes brilhantes em um ambiente escuro
Taça da Copa do Mundo (Tim Warner - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Um modelo de simulações prevê a Argentina como campeã da Copa do Mundo 2026. A atual vencedora do mundial conquistará seu tetracampeonato segundo as previsões do economista James Reade, da Universidade de Reading, na Inglaterra. Os hermanos têm 24% de chances de levantar a taça nos cenários traçados pelo economista. Espanha, França, Brasil e Inglaterra completam o top 5 das seleções com mais probabilidade de vencer.

“A Argentina aparece em primeiro lugar, mas o que mais se destaca nesta simulação é o quão equilibrada está a disputa no topo”, afirma Reade. “França e Espanha são praticamente indistinguíveis no modelo, e a Inglaterra também não está muito atrás.”

Cada partida da Copa do Mundo, ao todo 104 jogos, foi testada 10.000 vezes no modelo de simulação para produzir uma probabilidade para cada uma das 48 seleções participantes. O modelo baseia as previsões em conceitos de probabilidade e estatísticas ofensivas e defensivas do sistema Elo dos últimos três anos.

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O chaveamento da Copa do Mundo é um fator favorável para a equipe de Lionel Messi em busca do título consecutivo, de acordo com o professor. Na fase de grupos, a Argentina, atual líder do ranking da Fifa, encara adversários de ranking mais baixo Argélia (28º), Áustria (23º) e Jordânia (63º).

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“O que também chama a atenção é o contraste entre as equipes. Os números defensivos da Alemanha são visivelmente mais fracos do que nos ciclos anteriores, enquanto Portugal possui uma das classificações ofensivas mais fortes de todo o grupo”, diz o professor.

O Brasil está em quarto lugar nas probabilidades de título de Reade. Na outra ponta da lista, a estreante Curaçao é a seleção com menos chances de levantar a taça, seguida do Haiti, adversário do Brasil na fase de grupos.

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Confira a lista de seleções mais prováveis a serem campeãs:

  1. Argentina
  2. França
  3. Espanha
  4. Brasil
  5. Inglaterra
  6. Portugal
  7. Colômbia
  8. Países Baixos
  9. Alemanha
  10. Uruguai
  11. Japão
  12. Croácia
  13. Marrocos
  14. Bélgica
  15. México
  16. Equador
  17. Suíça
  18. Estados Unidos
  19. Irã
  20. Coreia do Sul
  21. Argélia
  22. Senegal
  23. Canadá
  24. Austrália
  25. Turquia
  26. Áustria
  27. Paraguai
  28. Noruega
  29. Egito
  30. Suécia
  31. Costa do Marfim
  32. Uzbequistão
  33. Tunísia
  34. República Tcheca
  35. Panamá
  36. Escócia
  37. Iraque
  38. República Democrática do Congo
  39. África do Sul
  40. Arábia Saudita
  41. Jordânia
  42. Nova Zelândia
  43. Catar
  44. Cabo Verde
  45. Bósnia e Herzegovina
  46. Gana
  47. Haiti
  48. Curaçao
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TAGS:
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