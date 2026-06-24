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Esporte

Qual foi a maior gafe cometida por Galvão Bueno em narrações

O locutor recordista em partidas de Copa - 148! - tem erros memoráveis ao longo da carreira

Por da redação 24 jun 2026, 09h47 | Atualizado em 24 jun 2026, 10h36
Três homens em um estúdio de TV, sentados à mesa, com logotipos do SBT, FIFA e Sports ao fundo. O homem da esquerda usa óculos e blazer azul, o do centro, também de blazer, gesticula, e o da direita, de blazer, sorri. Uma faixa inferior indica É AGORA MÉXICO X ÁFRICA DO SUL com as bandeiras dos países
Galvão Bueno em transmissão da abertura da Copa do Mundo no SBT (SBT/Reprodução)
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Galvão Bueno entrou oficialmente para o Guinness World Records como o narrador de televisão com o maior número de partidas de Copas do Mundo narradas na história, alcançando a marca de 148 jogos. É hora, portanto, de lembrar a maior gafe já cometida por ele – e outras quatro. Ele mesmo gosta de rir dessas histórias.

Narração do jogo errado (Copa de 1974): Em tempo de tecnologia ainda precária, sem monitor para acompanhar a partida na bancada, Galvão recebeu a informação de que Bulgária e Suécia jogariam. Ele preparou as escalações, mas transmitiu Alemanha Oriental e Austrália. Resultado: durante alguns minutos trocou as bolas, até se dar conta da confusão.

Troca de nomes (Fórmula 1): Na década de 1980, anunciou o piloto Carlos Reutemann como vencedor de um GP na Itália quando, na verdade, Alan Prost havia ganhado. Em outra corrida, continuou narrando a performance de Prost na pista mesmo após o piloto já ter abandonado a prova.

Troca de emissoras rivais: Em uma partida entre Fluminense e Santos, pelo Brasileirão, chamou o time santista de Corinthians quatro vezes ou mais durante a transmissão.

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Matemática peculiar: Em um jogo, disse ao vivo: “O juiz vai dar 3 minutos mais de jogo, vamos aos 49”. Como cada tempo tem 45 minutos, o cálculo seria, por óbvio, 45 + 3 = 48 minutos.

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