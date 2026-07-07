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Esporte

Qual a única seleção que jogou nos três países-sede da Copa do Mundo?

México, Canadá e Estados Unidos sediaram o Mundial com número inédito de jogos

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 18h31
Três mascotes de animais, uma águia, uma onça-pintada e um alce, posam em um campo de futebol com torcedores ao fundo. A águia veste azul, a onça-pintada verde e o alce vermelho, todos com o número 8 e o logo da FIFA
Mascotes da Copa do Mundo representam os três países-sede (Craig Williamson/SNS Group/Getty Images)
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Com o fim das oitavas de final da Copa do Mundo nesta terça, 7, o México e o Canadá se despedem como países-sede do torneio. Todos os jogos das próximas fases serão realizados nos Estados Unidos. Entre as 48 seleções participantes da competição, apenas uma jogou no solo dos três países: a Colômbia.

ZAPOPAN, MEXICO - JUNE 23: Daniel Munoz #2 of Colombia celebrates with teammates after scoring the team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Group K match between Colombia and Congo DR at Guadalajara Stadium on June 23, 2026 in Zapopan, Mexico. (Photo by Carl Recine/Getty Images)
Seleção da Colômbia durante a partida contra a República Democrática do Congo (Carl Recine/Getty Images)

Los Cafeteros, apelido da seleção colombiana, começaram sua trajetória no México na fase de grupos. Na estreia, venceram o Uzbequistão por 3 a 1, no Estádio Azteca, na capital mexicana. Na segunda rodada, jogaram no estádio de Guadalajara e venceram a República Democrática do Congo por 1 a 0. 

Já na terceira rodada, viajaram para os Estados Unidos. A Colômbia empatou com Portugal em 0 a 0, no estádio de Miami. O confronto de Cristiano Ronaldo e cia contra os sul-americanos tinha os maiores valores de ingressos em sites de revenda.

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Com a campanha da fase de grupos, a Colômbia se classificou na primeira colocação do grupo K. Na fase de 16 avos de final, venceu Gana por 1 a 0 no estádio de Kansas, ainda nos EUA.

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Nas oitavas de final completou o passaporte da Copa: enfrentou a Suíça no estádio de Vancouver, no Canadá. Até esta fase, a seleção colombiana viajou aproximadamente 7.418km, considerando apenas o trajeto aéreo.

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Copa do Mundo 2026
Seleção de Futebol da Colômbia
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