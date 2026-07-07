Qual a única seleção que jogou nos três países-sede da Copa do Mundo?
México, Canadá e Estados Unidos sediaram o Mundial com número inédito de jogos
Com o fim das oitavas de final da Copa do Mundo nesta terça, 7, o México e o Canadá se despedem como países-sede do torneio. Todos os jogos das próximas fases serão realizados nos Estados Unidos. Entre as 48 seleções participantes da competição, apenas uma jogou no solo dos três países: a Colômbia.
Los Cafeteros, apelido da seleção colombiana, começaram sua trajetória no México na fase de grupos. Na estreia, venceram o Uzbequistão por 3 a 1, no Estádio Azteca, na capital mexicana. Na segunda rodada, jogaram no estádio de Guadalajara e venceram a República Democrática do Congo por 1 a 0.
Já na terceira rodada, viajaram para os Estados Unidos. A Colômbia empatou com Portugal em 0 a 0, no estádio de Miami. O confronto de Cristiano Ronaldo e cia contra os sul-americanos tinha os maiores valores de ingressos em sites de revenda.
Com a campanha da fase de grupos, a Colômbia se classificou na primeira colocação do grupo K. Na fase de 16 avos de final, venceu Gana por 1 a 0 no estádio de Kansas, ainda nos EUA.
Nas oitavas de final completou o passaporte da Copa: enfrentou a Suíça no estádio de Vancouver, no Canadá. Até esta fase, a seleção colombiana viajou aproximadamente 7.418km, considerando apenas o trajeto aéreo.
EM UM SÓ LUGAR