Qual a única seleção que jogou nos três países-sede da Copa do Mundo?

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A Colômbia fez história na Copa do Mundo ao ser a única seleção a jogar nos três países-sede: México, EUA e Canadá. Sua trajetória incluiu vitórias e empates importantes, culminando na classificação para as quartas de final após uma extensa viagem de mais de 7.400km. Descubra os detalhes dessa jornada única.

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Com o fim das oitavas de final da Copa do Mundo nesta terça, 7, o México e o Canadá se despedem como países-sede do torneio. Todos os jogos das próximas fases serão realizados nos Estados Unidos. Entre as 48 seleções participantes da competição, apenas uma jogou no solo dos três países: a Colômbia.

Los Cafeteros, apelido da seleção colombiana, começaram sua trajetória no México na fase de grupos. Na estreia, venceram o Uzbequistão por 3 a 1, no Estádio Azteca, na capital mexicana. Na segunda rodada, jogaram no estádio de Guadalajara e venceram a República Democrática do Congo por 1 a 0.

Já na terceira rodada, viajaram para os Estados Unidos. A Colômbia empatou com Portugal em 0 a 0, no estádio de Miami. O confronto de Cristiano Ronaldo e cia contra os sul-americanos tinha os maiores valores de ingressos em sites de revenda.

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Com a campanha da fase de grupos, a Colômbia se classificou na primeira colocação do grupo K. Na fase de 16 avos de final, venceu Gana por 1 a 0 no estádio de Kansas, ainda nos EUA.

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Nas oitavas de final completou o passaporte da Copa: enfrentou a Suíça no estádio de Vancouver, no Canadá. Até esta fase, a seleção colombiana viajou aproximadamente 7.418km, considerando apenas o trajeto aéreo.

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