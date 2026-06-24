Copa do Mundo: quais serão os próximos adversários do Brasil?

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O Brasil enfrenta a Escócia nesta quarta-feira em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, visando a liderança do grupo. Entenda como a posição final da seleção (1º, 2º ou 3º) define os próximos adversários, envolvendo o Grupo F e as complexas regras de chaveamento.

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Com a vitória por 3 a 0 sobre a Escócia nesta quarta-feira (24), o Brasil garantiu a primeira colocação do Grupo C da Copa do Mundo. Mesmo que tenha conquistado os mesmos sete pontos dos marroquinos, a seleção ficou com o primeiro lugar por ter maior saldo de gols.

O próximo confronto do Brasil já tem data, local e hora marcados, faltando apenas descobrir o adversário. Na segunda-feira (29), às 14h, em Houston, o Brasil enfrentará o segundo colocado do Grupo F na fase de 16 avos, a primeira do mata-mata.

Por enquanto, a primeira colocação do Grupo F é da Holanda, pois, ainda que tenham os mesmos quatro pontos do Japão, levam vantagem no critério de desempate (gols marcados). O Japão ocupa a segunda posição, a Suécia a terceira, e a já eliminada Tunísia fica na lanterna.

As seleções do Grupo F disputam a terceira rodada da fase de grupos amanhã às 20h. A Holanda enfrenta a Tunísia, enquanto o Japão joga contra a Suécia. Tudo indica, salvo zebra, que brasileiros e japoneses se enfrentem. A ver.

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Caso o Brasil vença e chegue às oitavas, jogará em Nova York, no dia 5 de julho, às 17h. O adversário virá do confronto entre o segundo colocado do Grupo E contra o segundo colocado do Grupo I.

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