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Esporte

Quais seleções foram eliminadas na fase de grupos da Copa do Mundo?

Uruguai e Coreia do Sul ficaram pelo caminho, enquanto Cabo Verde e RD Congo avançaram para o mata-mata

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jun 2026, 01h09 | Atualizado em 28 jun 2026, 10h10
Jogadores de futebol em campo, alguns abraçados, outros caminhando, todos vestindo uniformes azuis escuros com detalhes brancos e rosas, em um estádio lotado
Seleção do Uruguai foi eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo 2026 (Luis Cano/Jam Media/Getty Images)
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Com o encerramento da fase de grupos da Copa do Mundo, 16 seleções se despediram do torneio. A principal surpresa é a eliminação do bicampeão Uruguai que ficou atrás de Espanha e a sensação Cabo Verde no grupo H, mas sem pontuação para ficar entre os oito melhores terceiros colocados. 

Pela primeira vez disputada com 48 participantes, uma nova fase eliminatória foi criada e mais seleções se classificaram para o mata-mata. Além dos 12 primeiros e 12 segundos colocados, os oito melhores terceiros colocados completaram as 32 seleções que avançaram para os 16 avos de final.

A classificação de terceiros colocados deu chance a seleções que não venceram a chegarem à próxima fase, como é o caso de Cabo Verde que empatou os três jogos que disputou. 

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