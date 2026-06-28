Quais seleções foram eliminadas na fase de grupos da Copa do Mundo?

Com o encerramento da fase de grupos da Copa do Mundo, 16 seleções se despediram do torneio. A principal surpresa é a eliminação do bicampeão Uruguai que ficou atrás de Espanha e a sensação Cabo Verde no grupo H, mas sem pontuação para ficar entre os oito melhores terceiros colocados.

Pela primeira vez disputada com 48 participantes, uma nova fase eliminatória foi criada e mais seleções se classificaram para o mata-mata. Além dos 12 primeiros e 12 segundos colocados, os oito melhores terceiros colocados completaram as 32 seleções que avançaram para os 16 avos de final.

A classificação de terceiros colocados deu chance a seleções que não venceram a chegarem à próxima fase, como é o caso de Cabo Verde que empatou os três jogos que disputou.

Grupo A

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Coreia do Sul

República Tcheca

Grupo B

Catar

Grupo C

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Escócia

Haiti

Grupo D

Turquia

Grupo E

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Curaçao

Grupo F

Tunísia

Grupo G

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Irã

Nova Zelândia

Grupo H

Uruguai

Arábia Saudita

Grupo I

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Iraque

Grupo J

Jordânia

Grupo K

Uzbequistão

Grupo L

Panamá

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