Quais seleções foram eliminadas na fase de grupos da Copa do Mundo?
Uruguai e Coreia do Sul ficaram pelo caminho, enquanto Cabo Verde e RD Congo avançaram para o mata-mata
Com o encerramento da fase de grupos da Copa do Mundo, 16 seleções se despediram do torneio. A principal surpresa é a eliminação do bicampeão Uruguai que ficou atrás de Espanha e a sensação Cabo Verde no grupo H, mas sem pontuação para ficar entre os oito melhores terceiros colocados.
Pela primeira vez disputada com 48 participantes, uma nova fase eliminatória foi criada e mais seleções se classificaram para o mata-mata. Além dos 12 primeiros e 12 segundos colocados, os oito melhores terceiros colocados completaram as 32 seleções que avançaram para os 16 avos de final.
A classificação de terceiros colocados deu chance a seleções que não venceram a chegarem à próxima fase, como é o caso de Cabo Verde que empatou os três jogos que disputou.
Grupo A
- Coreia do Sul
- República Tcheca
Grupo B
- Catar
Grupo C
- Escócia
- Haiti
Grupo D
- Turquia
Grupo E
- Curaçao
Grupo F
- Tunísia
Grupo G
- Irã
- Nova Zelândia
Grupo H
- Uruguai
- Arábia Saudita
Grupo I
- Iraque
Grupo J
- Jordânia
Grupo K
- Uzbequistão
Grupo L
- Panamá
EM UM SÓ LUGAR