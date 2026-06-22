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Esporte

Quais são as ‘próximas vítimas’ de Lionel Messi na Copa do Mundo?

Camisa 10 marcou todos os cinco gols da Argentina em seu sexto Mundial

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 16h50 | Atualizado em 23 jun 2026, 20h11
Lionel Messi, jogador de futebol argentino, com barba e cabelo escuro, vestindo a camisa listrada azul e branca da Argentina com o número 10, aponta para cima com as duas mãos, em um estádio lotado
Lionel Messi perdeu pênalti mas respondeu com dois gols contra a Áustria (Charlotte Wilson/Getty Images)
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Às vésperas de seu aniversário de 39 anos, Lionel Messi fez questão de renovar sua credencial de lenda do futebol. Após um hat-trick contra a Argélia na estreia, o argentino marcou os dois gols da vitória sobre a Áustria nesta segunda, 22, tornando-se o maior artilheiro em Copas do Mundo com 18 gols marcados. E com a classificação antecipada da Albiceleste, o jogador terá pelo menos mais dois jogos para aumentar seu recorde.

Na terceira e última rodada do grupo J, a Argentina enfrentará a Jordânia no dia 27, às 23h (horário de Brasília). A atual campeã do mundo já está classificada para o mata-mata e em caso de empate ou vitória se classifica na primeira posição. A seleção não terminará em primeiro apenas se a Jordânia vencer a Argélia pela segunda rodada, à meia noite de hoje, 22, e os argentinos no jogo decisivo.

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Na fase de 16 avos de final, o grupo J cruza com o grupo H, que após os resultados de segunda rodada tem a Espanha (4pts) na liderança, seguida de Uruguai (2pts), Cabo Verde (2pts) e Arábia Saudita (1pt).

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Confirmada a classificação em primeiro lugar, a Argentina enfrenta a segunda colocada do grupo H, que por ora é o Uruguai. Porém, o grupo segue indefinido, então, Messi e companhia podem também podem enfrentar a Espanha, Cabo Verde ou a Arábia Saudita. A Celeste joga contra os espanhóis no dia 26, às 21h, e no mesmo dia e horário, Cabo Verde enfrenta a Arábia Saudita para definir as posições do grupo. 

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Caso se classifique em segundo, a Argentina cruzará com o primeiro colocado do grupo H, com disputa em aberto entre Espanha, Uruguai e Cabo Verde. Pelo critério de desempate por confronto direto a Arábia Saudita não pode chegar à liderança.

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Copa do Mundo 2026
Lionel Messi
Seleção de Futebol da Argentina
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