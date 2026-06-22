Quais são as ‘próximas vítimas’ de Lionel Messi na Copa do Mundo?

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Messi alcança marca histórica, tornando-se o maior artilheiro em Copas do Mundo com 18 gols. Com dois tentos contra a Áustria, o craque argentino, às vésperas dos 39 anos, garante a classificação antecipada da Argentina, que terá mais jogos para que ele amplie seu recorde e avance no torneio.

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Às vésperas de seu aniversário de 39 anos, Lionel Messi fez questão de renovar sua credencial de lenda do futebol. Após um hat-trick contra a Argélia na estreia, o argentino marcou os dois gols da vitória sobre a Áustria nesta segunda, 22, tornando-se o maior artilheiro em Copas do Mundo com 18 gols marcados. E com a classificação antecipada da Albiceleste, o jogador terá pelo menos mais dois jogos para aumentar seu recorde.

Na terceira e última rodada do grupo J, a Argentina enfrentará a Jordânia no dia 27, às 23h (horário de Brasília). A atual campeã do mundo já está classificada para o mata-mata e em caso de empate ou vitória se classifica na primeira posição. A seleção não terminará em primeiro apenas se a Jordânia vencer a Argélia pela segunda rodada, à meia noite de hoje, 22, e os argentinos no jogo decisivo.

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Na fase de 16 avos de final, o grupo J cruza com o grupo H, que após os resultados de segunda rodada tem a Espanha (4pts) na liderança, seguida de Uruguai (2pts), Cabo Verde (2pts) e Arábia Saudita (1pt).

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Confirmada a classificação em primeiro lugar, a Argentina enfrenta a segunda colocada do grupo H, que por ora é o Uruguai. Porém, o grupo segue indefinido, então, Messi e companhia podem também podem enfrentar a Espanha, Cabo Verde ou a Arábia Saudita. A Celeste joga contra os espanhóis no dia 26, às 21h, e no mesmo dia e horário, Cabo Verde enfrenta a Arábia Saudita para definir as posições do grupo.

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Caso se classifique em segundo, a Argentina cruzará com o primeiro colocado do grupo H, com disputa em aberto entre Espanha, Uruguai e Cabo Verde. Pelo critério de desempate por confronto direto a Arábia Saudita não pode chegar à liderança.