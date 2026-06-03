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João Fonseca encerrou campanha histórica em Roland Garros, igualando feito de Guga em 2004 e batendo nomes como Djokovic e Ruud. Após a derrota, o jovem tenista já mira a temporada de grama com torneios em Halle e Eastbourne antes de Wimbledon, buscando adaptação e novos desafios.

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Após campanha histórica em Roland Garros que acabou nesta terça-feira, 2, com a derrota para o tcheco Jakub Mensik por 3 sets a 0, João Fonseca participará de muitos torneios ainda este ano. Em duas semanas, o brasileiro trocará o saibro de Paris pela grama de Londres. O Wimbledon começará dia 29 de junho, ou seja, João não tem muito tempo para ficar pensando no jogo perdido.

Ao chegar às quartas de final do torneio em Paris, João fez algo que o Brasil não alcançava na chave masculina de simples desde 2004, com Gustavo Kuerten, o Guga. A campanha do brasileiro de 19 anos foi histórica: além da chegada às fases finais do campeonato, ele derrotou grandes figuras do tênis como Novak Djokovic, número 3 do ranking, e Casper Ruud, número 16 do mundo.

Mas antes de participar do Grand Slam Inglês, João competirá em dois torneios. O primeiro ocorrerá na Alemanha, o ATP 500 de Halle, a partir do dia 15 de junho. O segundo será na Inglaterra, o ATP 250 de Eastbourne, com a data de estreia no dia 22 do mesmo mês. O Wimbledon começará uma semana depois da data de início do campeonato em Eastbourne.

A grande diferença entre o torneio que João acabou de disputar, o Roland Garros, e o Grand Slam inglês é o piso da quadra. Os jogos em Wimbledon são disputados na grama, uma superfície completamente diferente do saibro. O piso das quadras inglesas aceleram o jogo – consideradas as mais rápidas do circuito –, oposto ao piso das quadras francesas, que deixam a partida mais lenta.

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Os torneios na Alemanha e Inglaterra antes do Wimbledon serão também disputados na grama, portanto João utilizará de ambos para treinar e se adaptar. A última vez que o brasileiro disputou o Grand Slam inglês, em 2025, ele perdeu para o chileno Nicolas Jarry na terceira rodada por 3 sets a 1.