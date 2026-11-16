Quais medidas serão tomadas após pancadaria na final do Paulista Feminino sub-20?

Ler Resumo





Uma briga generalizada marcou a final do Paulista Feminino sub-20 entre Corinthians e Ferroviária, com a equipe grená sagrando-se campeã. A confusão começou após uma disputa de bola e resultou em expulsões. Clubes e Federação Paulista de Futebol emitiram notas de repúdio, prometendo investigações e medidas disciplinares.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Jogadoras do sub-20 do Corinthians e da Ferroviária se envolveram em uma briga generalizada na final do Paulista Feminino sub-20 no domingo, 15, na Fonte Luminosa, em Araraquara. A confusão ocorreu aos 31 minutos do segundo tempo da partida após uma disputa de bola entre Gabi Jordi e Ana Carla, conhecida como Miga. A Ferroviária vencia por 2 a 0, mesmo placar final do jogo, que garantiu o título às Guerreiras Grenás.

No lance que iniciou a confusão, Gabi Jordi, do Corinthians, cometeu falta em Miga, da Ferroviária. A jogadora da equipe Grená revidou com um chute e as duas começaram a trocar chutes e socos.

A árbitra da partida, Jéssica Aparecida Milani, e outras jogadoras tentaram separar a briga. Melissa Cruz, apelidada de Mel, do Corinthians, levou um soco de Miga, caiu no chão e precisou de atendimento médico. Na sequência, a técnica Júlia Passero, recém-anunciada como interina da equipe principal do Corinthians, empurrou a jogadora da Ferroviária e foi contida por atletas.

Da Ferroviária, Miga recebeu cartão vermelho pelo chute e troca de socos com Gabi Jordi e o soco em Mel. Do Corinthians, a jogadora Evelym Vidal, que estava no banco na hora da confusão, também recebeu a punição por “invadir o campo de jogo e gerar um novo conflito”, segundo a súmula da partida. A técnica do time da capital, Júlia Passero, foi expulsa pelo empurrão em Miga.

Continua após a publicidade

CENAS LAMENTÁVEIS NO PAULISTÃO FEMININO 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 pic.twitter.com/Ju7r775OgD — DataFut (@DataFutebol) November 15, 2026

Em nota, o Corinthians repudiou as agressões da jogadora adversária, afirmou que abrirá Boletim de Ocorrência e apresentará um protesto formal à Federação Paulista de Futebol (FPF).

Continua após a publicidade

A Ferroviária, também por nota, disse que Miga “será submetida às medidas disciplinares internas cabíveis, bem como o acolhimento necessário, o suporte médico e psicológico”.

A FPF afirmou que “acompanhará os desdobramentos do caso, que será encaminhado aos órgãos competentes da Justiça Desportiva para apuração dos fatos e eventual aplicação das sanções cabíveis”.

Continua após a publicidade

Nota oficial do Corinthians:

“O Sport Club Corinthians Paulista manifesta seu repúdio às agressões praticadas pela atleta Ana Carla Vitória Vianna Lima, da Associação Ferroviária de Esportes, durante a final do Paulista F Sub-20, disputada neste domingo (15), em Araraquara.

Continua após a publicidade

O Corinthians considera inadmissível qualquer manifestação de violência no ambiente esportivo e reforça que atitudes dessa natureza contrariam os princípios de respeito, disciplina e espírito esportivo que devem nortear todas as competições, especialmente aquelas destinadas à formação de jovens atletas.

Diante da gravidade do ocorrido, o Clube informa que adotará as medidas legais e desportivas cabíveis, incluindo o registro de um boletim de ocorrência e a apresentação de um protesto formal à Federação Paulista de Futebol (FPF), solicitando a devida apuração dos fatos e a aplicação das sanções previstas no regulamento da entidade.

O Sport Club Corinthians Paulista reafirma que não tolerará qualquer forma de violência e que atuará com firmeza em todas as instâncias necessárias para defender suas atletas e integrantes de sua comissão técnica, assegurando o respeito, a integridade e a segurança de todos que representam a instituição.”

Continua após a publicidade

Nota oficial da Ferroviária:

“A Ferroviária SAF, por meio das Guerreiras Grenás, manifesta seu absoluto repúdio a qualquer tipo de violência dentro ou fora dos gramados. O futebol deve ser um espaço de respeito, competitividade e espírito esportivo. Atitudes como as registradas ao final da partida deste domingo não representam os valores que defendemos.

A atleta Ana Carla Vitória Vianna Lima, conhecida como Miga, foi expulsa da partida em razão de sua conduta, assim como outras atletas envolvidas da equipe adversária. A Ferroviária reconhece a gravidade do ocorrido e informa que a jogadora será submetida às medidas disciplinares internas cabíveis, bem como o acolhimento necessário, o suporte médico e psicológico que fazem parte da tradição da Ferroviária como clube formador, não apenas por ser detentora do selo, mas também pelas escolhas que faz. Não compactuamos com qualquer manifestação de violência, independentemente de quem a pratique ou das circunstâncias em que aconteça. Bom lembrar que são meninas em processo de formação, e muitas carregam as marcas, também violentas, de um sociedade injusta e excludente. Além do preconceito por terem optado por uma modalidade vítima do machismo e da misoginia. Não fazer as ponderações necessárias diante desse episódio é não reconhecer o papel formador que tem as categorias de base.

Também causa profunda indignação a postura da técnica da equipe adversária que, em vez de atuar para conter os ânimos e evitar o agravamento da situação, como fizeram os membros da comissão técnica da Ferroviária, partiu em direção à nossa atleta e também respondeu com violência. Trata-se de uma profissional adulta, que ocupa uma posição de liderança e referência para as jogadoras em formação sob sua responsabilidade. Uma conduta dessa natureza é absolutamente inadmissível. A Ferroviária também adotará as medidas cabíveis diante do ocorrido.

É importante, ainda, contextualizar os fatos dentro daquilo que foi construído ao longo da competição. Quando o episódio aconteceu, a Ferroviária já vencia a partida por 2 a 0, em uma atuação de alto nível, enquanto a equipe adversária já tinha uma atleta expulsa.

A Ferroviária conquistou o título do Campeonato Paulista Sub-20 de forma invicta, com uma campanha irretocável: 15 vitórias e apenas um empate. Uma trajetória construída com trabalho, dedicação, talento e comprometimento de atletas e comissão técnica.

FERROVIÁRIA SAF

Guerreiras Grenás”

Nota da Federação Paulista de Futebol:

“A Federação Paulista de Futebol repudia veementemente os episódios de violência ocorridos na partida entre Ferroviária e Corinthians, neste domingo (15), em Araraquara, pelo Paulista F Sub-20 Petrobras.

Atitudes de agressividade e violência são absolutamente incompatíveis com os valores do esporte e não podem ser toleradas dentro ou fora de campo. Sobretudo no futebol feminino, que vem conquistando cada vez mais espaço e protagonismo, é inadmissível que episódios dessa natureza comprometam o ambiente de respeito, segurança e valorização das atletas.

A FPF acompanhará os desdobramentos do caso, que será encaminhado aos órgãos competentes da Justiça Desportiva para apuração dos fatos e eventual aplicação das sanções cabíveis.”