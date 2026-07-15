Quais jogadores estão de volta da Copa do Mundo para o Brasileirão?

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O Brasileirão volta em 16 de julho, mesmo com a Copa do Mundo em andamento! Confira a lista completa de craques que retornam dos gramados internacionais para reforçar seus clubes na 19ª rodada, incluindo brasileiros, uruguaios e mais. Veja também a agenda de jogos e os detalhes da reta final da Copa.

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A Copa do Mundo ainda nem acabou, mas o Brasileirão já tem data de retorno. O campeonato será retomado nesta quinta-feira, 16, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Mas quem voltará do maior torneio de seleções do Mundo para disputar a competição brasileira?

A lista de jogadores que disputaram a Copa e jogarão novamente o Brasileirão é grande. Com a eliminação da maioria dos países, grande parte dos atletas já estarão disponíveis para a 19ª rodada. Do Brasil, retornarão os atletas Weverton (Grêmio), Danilo (Flamengo), Léo Pereira (Flamengo), Alex Sandro (Flamengo), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo (Botafogo) e Neymar (Santos). Já do Uruguai, regressarão Sergio Rochet (Internacional), Varela (Flamengo), Piquerez (Palmeiras), Nico de la Cruz (Flamengo), Arrascaeta (Flamengo), Emi Martinez (Palmeiras) e Canobbio (Fluminense).

Da América do Sul, ainda tem os jogadores do Paraguai: Gustavo Gomez (Palmeiras), Junior Alonso (Atlético-MG), Bobadilla (São Paulo), Ramon Sosa (Palmeiras), Isidro Pitta (Red Bull Bragantino), Mauricio (Palmeiras) e Balbuena (Grêmio); do Equador: Alan Franco (Atlético-MG), Alan Minda (Atlético-MG), Ângelo Preciado (Atlético-MG), Gonzalo Plata (Flamengo) e Felix Torres (Internacional); e da Colômbia: Carrascal (Flamengo), Jhon Arias (Palmeiras), Andres Gomez (Vasco) e Portilla (Athletico-PR).

Ainda tem o Flaco Lopez (Palmeiras), da Argentina, que jogará a semifinal da Copa nesta quarta-feira, 4, e pode chegar a final. Por fim, o holandês Memphis Depay também retornará ao Corinthians.

Os jogos

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A 19º rodada será disputada entre os dias 16 e 23 de julho. Três dias antes da final, marcada para o próximo domingo, 19, jogarão Botafogo x Santos e Vitória x Vasco. Nesta sexta-feira, 17, o Fluminense jogará contra o Bragantino e o Mirassol encarará o Grêmio. Os outros jogos, no entanto, serão somente na próxima semana: na próxima terça-feira, 21, terá Atlético-MG x Bahia e, no dia seguinte, quarta-feira, 22, se enfrentarão Coritiba x Palmeiras, São Paulo x Athletico-PR, Internacional x Cruzeiro e Chapecoense x Flamengo. A rodada acaba na quinta-feira, 23, com Corinthians x Remo.

Confira todos os jogos com datas e horários:

16/07 – Botafogo x Santos (19h30)

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16/07 – Vitória x Vasco (19h30)

17/07 – Fluminense x Bragantino (20h)

17/07 – Mirassol x Grêmio (20h)

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21/07 – Atlético-MG x Bahia (19h30)

22/07 – Coritiba x Palmeiras (19h30)

22/07 – São Paulo x Athletico-PR (21h30)

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22/07 – Internacional x Cruzeiro (21h30)

22/07 – Chapecoense x Flamengo (21h30)

23/07 – Corinthians x Remo (19h30)

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Copa do Mundo ainda não acabou

Apesar do campeonato nacional recomeçar, o maior torneio de seleções do mundo tem muito a oferecer. Um dos finalistas já foi decidido: a Espanha bateu a França nesta terça-feira, 14, por 2 a 0. Nesta quarta-feira, a Argentina jogará contra a Inglaterra para decidir quem ocupará a outra vaga na decisão. A Copa acaba no domingo em uma partida marcada para às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Iorque.

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