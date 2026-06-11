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Esporte

Quais as favoritas a vencer na primeira rodada da Copa do Mundo, segundo casas de apostas

Casas de aposta sugerem quais países largam na frente na estreia do Mundial

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 12h16
O goleiro Guillermo Ochoa, com cabelo cacheado, sorri e acena com a mão direita, usando luva azul e branca com G. OCHOA escrito. Ele veste uniforme preto e verde do México, segurando uma bola de futebol colorida na mão esquerda, em um estádio com arquibancadas vermelhas desfocadas ao fundo
Seleção mexicana do goleiro Guillermo Ochoa abre Copa do Mundo em jogo contra África do Sul (Eduardo Valdez/Jam Media/Getty Images)
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Quais as favoritas a vencer na primeira rodada da Copa do Mundo, segundo casas de apostas Priorize VEJA no Google

A Copa do Mundo 2026 começa nesta quinta, 11, com os jogos México x África do Sul e Coreia do Sul x República Tcheca. Um parâmetro que serve para indicar quais os países favoritos a vencer os confrontos está nas bets.

As apostas esportivas se tornaram parte da rotina das pessoas que acompanham os jogos, e um estudo da Sportradar aponta que a receita com as bets durante a competição deve ultrapassar 50 bilhões de dólares (251,5 bilhões de reais) em todo o mundo.

Além disso, um estudo realizado pela Creditas, em parceria com a Opinion Box, aponta que os brasileiros estão dispostos a gastar mais no período da Copa do Mundo. Entre os gastos extras, 56% afirmaram que consideram fazer algum tipo de apostas em bets ou participar de bolões, enquanto 70% dos respondentes entre 18 e 24 anos pretendem apostar em bets ou bolões.

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Outros números da pesquisa apontam que 74% vão gastar com algum coisa relacionada à Copa, enquanto 80% afirmam que podem gastar mesmo sem planejamento. Em caso de vitória do Brasil, 47% responderam que devem aumentar os gastos. Sobre valores, 73% dos brasileiros estipulam gastar mais de R$ 100.

“A Copa do Mundo é um evento esportivo totalmente especial e diferenciado. Trata-se de um momento em que até aqueles que nem são tão interessados em esporte passam a acompanhar, torcer e se divertir com seus familiares e amigos. Para aumentar a emoção e deixar o entretenimento ainda mais intenso, é natural que fãs de todo o mundo realizem mais apostas durante a competição, gerando uma movimentação maior do que em outros períodos”, afirma Marco Tulio, CEO da Ana Gaming, grupo que gere as marcas 7K, Cassino e Vera.

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“A Copa do Mundo historicamente representa o momento de maior atividade para o mercado de apostas esportivas, mas nesta edição existe um fator adicional: a regulamentação do setor no Brasil. O consumidor está mais consciente, mais exigente e busca marcas que transmitam confiança, segurança e transparência. O crescimento não virá apenas do apostador recorrente, mas principalmente de milhões de brasileiros que terão seu primeiro contato com plataformas reguladas durante o torneio. Para as operadoras, o desafio será transformar esse aumento de demanda em uma experiência simples, segura e sustentável. Estamos preparados para esse cenário e acreditamos que a Copa será um marco importante para a consolidação do mercado regulado no país”, afirma Stefano Andrade, CEO da BB Gaming, holding responsável pela bra.bet.br.

Confira as cotações para alguns dos principais jogos desta primeira rodada e os favoritos a levar os confrontos, com odds para vitória, empate e derrota:

México x África do Sul:

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Casa de Apostas: 1.42 | 4.53 | 8.65
7K: 1.38 | 4.30 | 8.20
Brabet: 1.42 | 4.40 | 8.20
Cassino Bet: 1.38 | 4.30 | 8.30
Vera Bet: 1.29 | 3.85 | 6.60

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Luckbet: 1.43 | 4.70 | 9.00
1PRA1 – 1.43/4.7/9.0
Reals – 1.39/4.4/8.8

Coreia do Sul x República Tcheca:

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Casa de Apostas: 2.66 | 3.12 | 2.83
7K: 2.60 | 3.04 | 2.77
Brabet: 2.62 | 2.15 | 2.84
Cassino Bet: 2.60 | 3.04 | 2.77
Vera Bet: 2.39 | 2.77 | 2.53

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Luckbet: 2.66 | 3.11 | 2.92
1PRA1 – 2.66/3.11/2.92
Reals – 2.65/3.1/2.8

Canadá x Bósnia e Herzegovina:
Casa de Apostas: 1.81 | 3.59 | 4.53
7K: 1.78 | 3.46 | 4.48
Brabet: 1.80 | 3.50 | 4.50
Cassino Bet: 1.78 | 3.45 | 4.47
Vera Bet: 1.65 | 3.13 | 4.00
Luckbet: 1.82 | 3.59 | 4.70
1PRA1 – 1.82/3.59/4.7
Reals – 1.8/3.55/4.5

Estados Unidos x Paraguai:
Casa de Apostas: 1.94 | 3.37 | 4.19
7K: 1.89 | 3.33 | 4.06
Brabet: 1.91| 3.40 | 4.10
Cassino Bet: 1.89 | 3.33 | 4.06
Vera Bet: 1.75 | 3.02 | 3.65
Luckbet: 1.91 | 3.47 | 4.33
1PRA1 – 1.91/3.47/4.33
Reals – 1.93/3.35/4.1

Catar x Suíça:
Casa de Apostas: 13.35 | 6.60 | 1.21
7K: 12.00 | 3.33 | 4.06
Brabet: 13.00 | 6.40 | 1.21
Cassino Bet: 12.00 | 6.20 | 1.20
Vera Bet: 8.30 | 5.20 | 1.14
Luckbet: 12.00 | 6.70 | 1.24
1PRA1 – 12.0/6.7/1.24
Reals – 13.0/6.4/1.21

Brasil x Marrocos:
Casa de Apostas: 1.65 | 3.83 | 5.50
7K: 1.64 | 3.59 | 5.30
Brabet: 1.65 | 3.65 | 5.40
Cassino Bet: 1.64 | 3.59 | 5.30
Vera Bet: 1.53 | 3.24 | 4.69
Luckbet: 1.69 | 3.72 | 5.60
1PRA1 – 1.69/3.72/5.6
Reals – 1.64/3.8/5.4

Haiti x Escócia:
Casa de Apostas: 5.91 | 4.23 | 1.55
7K: 5.70 | 4.08 | 1.53
Brabet: 5.80 | 4.20 | 1.54
Cassino Bet: 5.50 | 4.13 | 1.54
Vera Bet: 5.00 | 3.66 | 1.42
Luckbet: 6.00 | 4.30 | 1.55
1PRA1 – 6.0/4.3/1.55
Reals – 5.8/4.2/1.54

Austrália x Turquia:
Casa de Apostas: 5.03 | 3.74 | 1.71
7K: 4.88 | 3.64 | 1.68
Brabet: 4.90 | 3.70 |1.70
Cassino Bet: 4.88 | 3.64 | 1.68
Vera Bet: 4.33 | 3.28 | 1.56
Luckbet: 5.10 | 3.88 | 1.71
1PRA1 – 5.1/3.88/1.71
Reals – 5.0/3.7/1.7

Alemanha x Curaçao:
Casa de Apostas: 1.02 | 19.40 | 46.00
7K: 1.02 | 15.00 | 31.00
Brabet: 1.03 | 15.00 | 40.00
Cassino Bet: 1.02 | 15.00 | 31.00
Vera Bet: – | 10.40 | 17.00
Luckbet: 1.04 | 19.00 | 46.00
1PRA1 – 1.04/19.0/46.0
Reals – 1.02/18.0/40.0

Holanda x Japão:
Casa de Apostas: 2.01 | 3.60 | 3.63
7K: 2.03 | 3.40 | 3.48
Brabet: 2.02 | 3.50 | 3.50
Cassino Bet: 2.02 | 3.44 | 3.47
Vera Bet: 1.87 | 3.08 | 3.15
Luckbet: 2.08 | 3.56 | 3.61
1PRA1 – 2.08/3.56/3.61
Reals – 2.0/3.55/3.6

Costa do Marfim x Equador:
Casa de Apostas: 3.62 | 2.82 | 2.39
7K: 3.45 | 2.73 | 2.39
Brabet: 3.55 | 2.76 | 2.38
Cassino Bet: 3.45 | 2.73 | 2.39
Vera Bet: 3.16 | 2.49 | 2.19
Luckbet: 3.62 | 2.80 | 2.46
1PRA1 – 3.62/2.8/2.46
Reals – 3.6/2.8/2.37

Suécia x Tunísia:
Casa de Apostas: 1.91 | 3.40 | 4.29
7K: 1.87 | 3.34 | 4.17
Brabet: 1.89 | 3.35 | 4.30
Cassino Bet: 1.87 | 3.34 | 4.17
Vera Bet: 1.73 | 3.03 | 3.74
Luckbet: 1.93 | 3.45 | 4.33
1PRA1 – 1.93/3.45/4.33
Reals – 1.9/3.35/4.2

Espanha x Cabo Verde:
Casa de Apostas: 1.09 | 9.80 | 23.40
7K: 1.07 | 10.20 | 22.00
Brabet: 1.09 | 9.80 | 25.00
Cassino Bet: 1.07 | 10.20 | 22.00
Vera Bet: 1.03 | 7.80 | 14.00
Luckbet: 1.08 | 12.00 | 29.00
1PRA1 – 1.08/ 12.0/ 29.0
Reals – 1.09/9.8/23.0

Bélgica x Egito:
Casa de Apostas: 1.65 | 3.79 | 5.24
7K: 1.64 | 3.75 | 5.00
Brabet: 1.65 | 3.75 | 5.20
Cassino Bet: 1.64 | 3.75 | 5.00
Vera Bet: 1.51 | 3.38 | 4.45
Luckbet: 1.67 | 3.91 | 5.40
1PRA1 – 1.67/3.91/5.4
Reals – 1.65/3.8/5.2

Arábia Saudita x Uruguai:
Casa de Apostas: 7.60 | 4.43 | 1.42
7K: 7.10 | 4.25 | 1.42
Brabet: 7.40 | 4.30 | 1.44
Cassino Bet: 7.10 | 4.25 | 1.42
Vera Bet: 5.90 | 3.80 | 1.33
Luckbet: 7.90 | 4.50 | 1.45
1PRA1 – 7.9/4.5/1.45
Reals – 7.6/4.4/1.42

Irã x Nova Zelândia:
Casa de Apostas: 1.88 | 3.37 | 4.31
7K: 1.84 | 3.37 | 4.28
Brabet: 1.86 | 3.35 | 4.40
Cassino Bet: 1.84 | 3.33 | 4.31
Vera Bet: 1.70 | 3.02 | 3.85
Luckbet: 1.89 | 3.47 | 4.50
1PRA1 – 1.89/3.47/4.5
Reals – 1.88/3.35/4.3

França x Senegal:
Casa de Apostas: 1.45 | 4.37 | 6.95
7K: 1.44 | 4.26 | 6.60
Brabet: 1.47 | 4.30 | 6.80
Cassino Bet: 1.44 | 4.26 | 6.60
Vera Bet: 1.35 | 3.81 | 5.60
Luckbet: 1.48 | 4.40 | 7.30
1PRA1 – 1.48/4.4/7.3
Reals – 1.44/4.2/6.8

Iraque x Noruega:
Casa de Apostas: 13.30 | 6.60 | 1.20
7K: 12.00 | 6.60 | 1.19
Brabet: 13.00 | 6.60 | 1.20
Cassino Bet: 12.00 | 6.60 | 1.19
Vera Bet: 9.10 | 5.60 | 1.14
Luckbet: 14.00 | 7.20 | 1.20
1PRA1 – 14.0/7.2/1.2
Reals – 13.0/6.2/1.19

Argentina x Argélia:
Casa de Apostas: 1.38 | 4.64 | 8.40
7K: 1.37 | 4.45 | 8.20
Brabet: 1.39 | 4.50 | 8.60
Cassino Bet: 1.37 | 4.45 | 8.20
Vera Bet: 1.28 | 3.97 | 6.70
Luckbet: 1.41 | 4.60 | 9.10
1PRA1 – 1.41/4.6/9.1
Reals – 1.38/4.6/8.4

Áustria x Jordânia:
Casa de Apostas: 1.31 | 5.46 | 8.90
7K: 1.30 | 5.30 | 8.50
Brabet: 1.31 | 5.40 | 8.80
Cassino Bet: 1.31 | 5.10 | 8.70
Vera Bet: 1.23 | 4.69 | 6.80
Luckbet: 1.32 | 5.60 | 9.40
1PRA1 -1.32/5.6/9.4
Reals – 1.29/5.2/8.6

Portugal x RD Congo:
Casa de Apostas: 1.26 | 5.75 | 10.85
7K: 1.26 | 5.50 | 10.70
Brabet: 1.26 | 5.40 | 9.80
Cassino Bet: 1.26 | 5.50 | 10.70
Vera Bet: 1.19 | 4.81 | 8.20
Luckbet: 1.28 | 5.80 | 12.00
1PRA1 – 1.28/5.8/12.0
Reals – 1.25/5.6/10.0

Inglaterra x Croácia:
Casa de Apostas: 1.72 | 3.69 | 4.78
7K: 1.70 | 3.73 | 4.69
Brabet: 1.70 | 3.65 | 4.70
Cassino Bet: 1.70 | 3.73 | 4.69
Vera Bet: 1.58 | 3.36 | 4.18
Luckbet: 1.73 | 3.88 | 4.90
1PRA1 – 1.73/3.88/4.9
Reals – 1.7/3.6/4.7

Gana x Panamá:
Casa de Apostas: 2.06 | 3.37 | 3.60
7K: 2.02 | 3.37 | 3.60
Brabet: 2.02 | 3.40 | 3.50
Cassino Bet: 2.02 | 3.37 | 3.60
Vera Bet: 1.87 | 3.06 | 3.25
Luckbet: 2.06 | 3.57 | 3.63
1PRA1 – 2.06/3.57/3.63
Reals – 1.99/3.35/3.6

Uzbequistão x Colômbia:
Casa de Apostas: 7.95 | 4.54 | 1.40
7K: 8.20 | 4.35 | 1.39
Brabet: 8.00 | 4.40 | 1.39
Cassino Bet: 8.20 | 4.35 | 1.39
Vera Bet: 6.70 | 3.89 | 1.29
Luckbet: 8.60 | 4.60 | 1.42
1PRA1 – 8.6/4.6/1.42
Reals – 8.0/4.4/1.38

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