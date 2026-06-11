Quais as favoritas a vencer na primeira rodada da Copa do Mundo, segundo casas de apostas

Ler Resumo





A Copa do Mundo 2026 inicia em 11/07, prometendo recorde de apostas esportivas, com projeção de mais de US$ 50 bilhões globalmente. Brasileiros se mostram dispostos a gastar mais e participar de bets ou bolões. O mercado regulado no Brasil deve impulsionar novos apostadores. Confira os favoritos e cotações dos jogos.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Copa do Mundo 2026 começa nesta quinta, 11, com os jogos México x África do Sul e Coreia do Sul x República Tcheca. Um parâmetro que serve para indicar quais os países favoritos a vencer os confrontos está nas bets.

As apostas esportivas se tornaram parte da rotina das pessoas que acompanham os jogos, e um estudo da Sportradar aponta que a receita com as bets durante a competição deve ultrapassar 50 bilhões de dólares (251,5 bilhões de reais) em todo o mundo.

Além disso, um estudo realizado pela Creditas, em parceria com a Opinion Box, aponta que os brasileiros estão dispostos a gastar mais no período da Copa do Mundo. Entre os gastos extras, 56% afirmaram que consideram fazer algum tipo de apostas em bets ou participar de bolões, enquanto 70% dos respondentes entre 18 e 24 anos pretendem apostar em bets ou bolões.

Outros números da pesquisa apontam que 74% vão gastar com algum coisa relacionada à Copa, enquanto 80% afirmam que podem gastar mesmo sem planejamento. Em caso de vitória do Brasil, 47% responderam que devem aumentar os gastos. Sobre valores, 73% dos brasileiros estipulam gastar mais de R$ 100.

“A Copa do Mundo é um evento esportivo totalmente especial e diferenciado. Trata-se de um momento em que até aqueles que nem são tão interessados em esporte passam a acompanhar, torcer e se divertir com seus familiares e amigos. Para aumentar a emoção e deixar o entretenimento ainda mais intenso, é natural que fãs de todo o mundo realizem mais apostas durante a competição, gerando uma movimentação maior do que em outros períodos”, afirma Marco Tulio, CEO da Ana Gaming, grupo que gere as marcas 7K, Cassino e Vera.

Continua após a publicidade

“A Copa do Mundo historicamente representa o momento de maior atividade para o mercado de apostas esportivas, mas nesta edição existe um fator adicional: a regulamentação do setor no Brasil. O consumidor está mais consciente, mais exigente e busca marcas que transmitam confiança, segurança e transparência. O crescimento não virá apenas do apostador recorrente, mas principalmente de milhões de brasileiros que terão seu primeiro contato com plataformas reguladas durante o torneio. Para as operadoras, o desafio será transformar esse aumento de demanda em uma experiência simples, segura e sustentável. Estamos preparados para esse cenário e acreditamos que a Copa será um marco importante para a consolidação do mercado regulado no país”, afirma Stefano Andrade, CEO da BB Gaming, holding responsável pela bra.bet.br.

Confira as cotações para alguns dos principais jogos desta primeira rodada e os favoritos a levar os confrontos, com odds para vitória, empate e derrota:

México x África do Sul:

Continua após a publicidade

Casa de Apostas: 1.42 | 4.53 | 8.65

7K: 1.38 | 4.30 | 8.20

Brabet: 1.42 | 4.40 | 8.20

Cassino Bet: 1.38 | 4.30 | 8.30

Vera Bet: 1.29 | 3.85 | 6.60

Continua após a publicidade

Luckbet: 1.43 | 4.70 | 9.00

1PRA1 – 1.43/4.7/9.0

Reals – 1.39/4.4/8.8

Coreia do Sul x República Tcheca:

Continua após a publicidade

Casa de Apostas: 2.66 | 3.12 | 2.83

7K: 2.60 | 3.04 | 2.77

Brabet: 2.62 | 2.15 | 2.84

Cassino Bet: 2.60 | 3.04 | 2.77

Vera Bet: 2.39 | 2.77 | 2.53

Continua após a publicidade

Luckbet: 2.66 | 3.11 | 2.92

1PRA1 – 2.66/3.11/2.92

Reals – 2.65/3.1/2.8

Canadá x Bósnia e Herzegovina:

Casa de Apostas: 1.81 | 3.59 | 4.53

7K: 1.78 | 3.46 | 4.48

Brabet: 1.80 | 3.50 | 4.50

Cassino Bet: 1.78 | 3.45 | 4.47

Vera Bet: 1.65 | 3.13 | 4.00

Luckbet: 1.82 | 3.59 | 4.70

1PRA1 – 1.82/3.59/4.7

Reals – 1.8/3.55/4.5

Estados Unidos x Paraguai:

Casa de Apostas: 1.94 | 3.37 | 4.19

7K: 1.89 | 3.33 | 4.06

Brabet: 1.91| 3.40 | 4.10

Cassino Bet: 1.89 | 3.33 | 4.06

Vera Bet: 1.75 | 3.02 | 3.65

Luckbet: 1.91 | 3.47 | 4.33

1PRA1 – 1.91/3.47/4.33

Reals – 1.93/3.35/4.1

Catar x Suíça:

Casa de Apostas: 13.35 | 6.60 | 1.21

7K: 12.00 | 3.33 | 4.06

Brabet: 13.00 | 6.40 | 1.21

Cassino Bet: 12.00 | 6.20 | 1.20

Vera Bet: 8.30 | 5.20 | 1.14

Luckbet: 12.00 | 6.70 | 1.24

1PRA1 – 12.0/6.7/1.24

Reals – 13.0/6.4/1.21

Brasil x Marrocos:

Casa de Apostas: 1.65 | 3.83 | 5.50

7K: 1.64 | 3.59 | 5.30

Brabet: 1.65 | 3.65 | 5.40

Cassino Bet: 1.64 | 3.59 | 5.30

Vera Bet: 1.53 | 3.24 | 4.69

Luckbet: 1.69 | 3.72 | 5.60

1PRA1 – 1.69/3.72/5.6

Reals – 1.64/3.8/5.4

Haiti x Escócia:

Casa de Apostas: 5.91 | 4.23 | 1.55

7K: 5.70 | 4.08 | 1.53

Brabet: 5.80 | 4.20 | 1.54

Cassino Bet: 5.50 | 4.13 | 1.54

Vera Bet: 5.00 | 3.66 | 1.42

Luckbet: 6.00 | 4.30 | 1.55

1PRA1 – 6.0/4.3/1.55

Reals – 5.8/4.2/1.54

Austrália x Turquia:

Casa de Apostas: 5.03 | 3.74 | 1.71

7K: 4.88 | 3.64 | 1.68

Brabet: 4.90 | 3.70 |1.70

Cassino Bet: 4.88 | 3.64 | 1.68

Vera Bet: 4.33 | 3.28 | 1.56

Luckbet: 5.10 | 3.88 | 1.71

1PRA1 – 5.1/3.88/1.71

Reals – 5.0/3.7/1.7

Alemanha x Curaçao:

Casa de Apostas: 1.02 | 19.40 | 46.00

7K: 1.02 | 15.00 | 31.00

Brabet: 1.03 | 15.00 | 40.00

Cassino Bet: 1.02 | 15.00 | 31.00

Vera Bet: – | 10.40 | 17.00

Luckbet: 1.04 | 19.00 | 46.00

1PRA1 – 1.04/19.0/46.0

Reals – 1.02/18.0/40.0

Holanda x Japão:

Casa de Apostas: 2.01 | 3.60 | 3.63

7K: 2.03 | 3.40 | 3.48

Brabet: 2.02 | 3.50 | 3.50

Cassino Bet: 2.02 | 3.44 | 3.47

Vera Bet: 1.87 | 3.08 | 3.15

Luckbet: 2.08 | 3.56 | 3.61

1PRA1 – 2.08/3.56/3.61

Reals – 2.0/3.55/3.6

Costa do Marfim x Equador:

Casa de Apostas: 3.62 | 2.82 | 2.39

7K: 3.45 | 2.73 | 2.39

Brabet: 3.55 | 2.76 | 2.38

Cassino Bet: 3.45 | 2.73 | 2.39

Vera Bet: 3.16 | 2.49 | 2.19

Luckbet: 3.62 | 2.80 | 2.46

1PRA1 – 3.62/2.8/2.46

Reals – 3.6/2.8/2.37

Suécia x Tunísia:

Casa de Apostas: 1.91 | 3.40 | 4.29

7K: 1.87 | 3.34 | 4.17

Brabet: 1.89 | 3.35 | 4.30

Cassino Bet: 1.87 | 3.34 | 4.17

Vera Bet: 1.73 | 3.03 | 3.74

Luckbet: 1.93 | 3.45 | 4.33

1PRA1 – 1.93/3.45/4.33

Reals – 1.9/3.35/4.2

Espanha x Cabo Verde:

Casa de Apostas: 1.09 | 9.80 | 23.40

7K: 1.07 | 10.20 | 22.00

Brabet: 1.09 | 9.80 | 25.00

Cassino Bet: 1.07 | 10.20 | 22.00

Vera Bet: 1.03 | 7.80 | 14.00

Luckbet: 1.08 | 12.00 | 29.00

1PRA1 – 1.08/ 12.0/ 29.0

Reals – 1.09/9.8/23.0

Bélgica x Egito:

Casa de Apostas: 1.65 | 3.79 | 5.24

7K: 1.64 | 3.75 | 5.00

Brabet: 1.65 | 3.75 | 5.20

Cassino Bet: 1.64 | 3.75 | 5.00

Vera Bet: 1.51 | 3.38 | 4.45

Luckbet: 1.67 | 3.91 | 5.40

1PRA1 – 1.67/3.91/5.4

Reals – 1.65/3.8/5.2

Arábia Saudita x Uruguai:

Casa de Apostas: 7.60 | 4.43 | 1.42

7K: 7.10 | 4.25 | 1.42

Brabet: 7.40 | 4.30 | 1.44

Cassino Bet: 7.10 | 4.25 | 1.42

Vera Bet: 5.90 | 3.80 | 1.33

Luckbet: 7.90 | 4.50 | 1.45

1PRA1 – 7.9/4.5/1.45

Reals – 7.6/4.4/1.42

Irã x Nova Zelândia:

Casa de Apostas: 1.88 | 3.37 | 4.31

7K: 1.84 | 3.37 | 4.28

Brabet: 1.86 | 3.35 | 4.40

Cassino Bet: 1.84 | 3.33 | 4.31

Vera Bet: 1.70 | 3.02 | 3.85

Luckbet: 1.89 | 3.47 | 4.50

1PRA1 – 1.89/3.47/4.5

Reals – 1.88/3.35/4.3

França x Senegal:

Casa de Apostas: 1.45 | 4.37 | 6.95

7K: 1.44 | 4.26 | 6.60

Brabet: 1.47 | 4.30 | 6.80

Cassino Bet: 1.44 | 4.26 | 6.60

Vera Bet: 1.35 | 3.81 | 5.60

Luckbet: 1.48 | 4.40 | 7.30

1PRA1 – 1.48/4.4/7.3

Reals – 1.44/4.2/6.8

Iraque x Noruega:

Casa de Apostas: 13.30 | 6.60 | 1.20

7K: 12.00 | 6.60 | 1.19

Brabet: 13.00 | 6.60 | 1.20

Cassino Bet: 12.00 | 6.60 | 1.19

Vera Bet: 9.10 | 5.60 | 1.14

Luckbet: 14.00 | 7.20 | 1.20

1PRA1 – 14.0/7.2/1.2

Reals – 13.0/6.2/1.19

Argentina x Argélia:

Casa de Apostas: 1.38 | 4.64 | 8.40

7K: 1.37 | 4.45 | 8.20

Brabet: 1.39 | 4.50 | 8.60

Cassino Bet: 1.37 | 4.45 | 8.20

Vera Bet: 1.28 | 3.97 | 6.70

Luckbet: 1.41 | 4.60 | 9.10

1PRA1 – 1.41/4.6/9.1

Reals – 1.38/4.6/8.4

Áustria x Jordânia:

Casa de Apostas: 1.31 | 5.46 | 8.90

7K: 1.30 | 5.30 | 8.50

Brabet: 1.31 | 5.40 | 8.80

Cassino Bet: 1.31 | 5.10 | 8.70

Vera Bet: 1.23 | 4.69 | 6.80

Luckbet: 1.32 | 5.60 | 9.40

1PRA1 -1.32/5.6/9.4

Reals – 1.29/5.2/8.6

Portugal x RD Congo:

Casa de Apostas: 1.26 | 5.75 | 10.85

7K: 1.26 | 5.50 | 10.70

Brabet: 1.26 | 5.40 | 9.80

Cassino Bet: 1.26 | 5.50 | 10.70

Vera Bet: 1.19 | 4.81 | 8.20

Luckbet: 1.28 | 5.80 | 12.00

1PRA1 – 1.28/5.8/12.0

Reals – 1.25/5.6/10.0

Inglaterra x Croácia:

Casa de Apostas: 1.72 | 3.69 | 4.78

7K: 1.70 | 3.73 | 4.69

Brabet: 1.70 | 3.65 | 4.70

Cassino Bet: 1.70 | 3.73 | 4.69

Vera Bet: 1.58 | 3.36 | 4.18

Luckbet: 1.73 | 3.88 | 4.90

1PRA1 – 1.73/3.88/4.9

Reals – 1.7/3.6/4.7

Gana x Panamá:

Casa de Apostas: 2.06 | 3.37 | 3.60

7K: 2.02 | 3.37 | 3.60

Brabet: 2.02 | 3.40 | 3.50

Cassino Bet: 2.02 | 3.37 | 3.60

Vera Bet: 1.87 | 3.06 | 3.25

Luckbet: 2.06 | 3.57 | 3.63

1PRA1 – 2.06/3.57/3.63

Reals – 1.99/3.35/3.6

Uzbequistão x Colômbia:

Casa de Apostas: 7.95 | 4.54 | 1.40

7K: 8.20 | 4.35 | 1.39

Brabet: 8.00 | 4.40 | 1.39

Cassino Bet: 8.20 | 4.35 | 1.39

Vera Bet: 6.70 | 3.89 | 1.29

Luckbet: 8.60 | 4.60 | 1.42

1PRA1 – 8.6/4.6/1.42

Reals – 8.0/4.4/1.38