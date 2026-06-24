Quais as chances do Brasil contra a Escócia, segundo as casas de apostas

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O Brasil enfrenta a Escócia nesta quarta, às 19h, em Miami, pela Copa do Mundo. A Seleção Brasileira precisa apenas de um empate para a classificação, enquanto os escoceses dependem de uma vitória. Com um histórico de confrontos amplamente favorável e odds que a colocam como favorita, entenda as chances de cada equipe e os cenários.

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O Brasil enfrentará a Escócia nesta quarta-feira, 24, às 19h (horário de Brasília), no estádio de Miami, e a seleção é favorita de acordo com casas de apostas. As equipes se encontrarão após 15 anos em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Mas as condições de classificação para cada país são muito diferentes.

A seleção brasileira, após estreia frustrante e uma vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, precisa de somente um empate para a classificação. Caso a Amarelinha empate e Marrocos ganhe, iremos para a fase mata-mata, porém em segundo lugar do grupo, o que pode fazer com que enfrentemos um adversário mais difícil no 16 avos.

A Escócia, por outro lado, está em uma situação mais complicada na competição. Sem disputar o maior torneio de seleções do mundo, a seleção europeia busca pela primeira vez se classificar para a fase eliminatória da competição. A equipe conquistou 3 pontos a partir de uma vitória sobre o Haiti por 1 a 0, e depende de uma vitória para garantir a classificação. Ainda assim, a Escócia pode avançar na Copa do Mundo como terceiro lugar no grupo.

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Histórico do Confronto

O confronto entre Brasil e Escócia existe há 60 anos e os países já se enfrentaram em dez oportunidades. São oito vitórias da seleção e dois empates. Em Copas do Mundo, a Escócia é a equipe do Reino Unido que mais enfrentamos, com três vitórias e um empate. As partidas foram nos Mundiais de 1974 (0 x 0), 1982 (4 x 1), 1990 (1 x 0) e 1998 (2 x 1).

Quem é o favorito?

Devido ao histórico do confronto e a qualidade superior da equipe brasileira, a Amarelinha ainda é favorita, segundo alguns sites de apostas como 7K, Betano, KTO, Bet365, SUPERBET e SportingBet.

Odds

7K Bet – Escócia 7.50 | Empate 4.94 | Brasil 1.38

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Betano: Escócia 9.25 | Empate 5.10 | Brasil 1.39

KTO: Escócia 10.50 | Empate 5.40 | Brasil 1.30

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Bet365: Escócia 9.00 | Empate 5.75 | Brasil 1.30

SUPERBET: Escócia 8.80 | Empate 5.25 | Brasil 1.35

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SportingBet: Escócia 9.25 | Empate 5.50 | Brasil 1.31

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