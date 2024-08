Quadro de medalhas: como fica saldo do Brasil com ouro de Bia Souza

O Brasil finalmente conquistou sua primeira medalha de ouro na Olimpíada de Paris, nesta sexta-feira, 2. Com uma campanha memorável no Palais Éphemère da Arena Champs-de-Mars, a judoca de 26 anos conquistou o lugar mais alto do pódio na categoria pesado (acima de 78kg).

A delegação brasileira em Paris agora tem sete medalhas: uma de ouro, três de prata e três de bronze.

Medalha de ouro:

Beatriz Ferreira – Judô

Medalhas de prata:

Willian Lima – Judô

Rebeca Andrade – Ginástica Artística Individual Geral

Caio Bonfim – Marcha Atlética

Medalhas de bronze:

Ginástica Artística por Equipes

Rayssa Leal – Skate Street

Larissa Pimenta – Judô