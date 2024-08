Quadro de medalhas: Como fica saldo do Brasil com conquistas do judô, Rebeca e Bia

O Brasil conquistou mais três medalhas na Olimpíada de Paris neste sábado, 3. Rebeca Andrade garantiu a prata na final do salto, Bia Ferreira ficou como bronze no boxe e, no judô, o time brasileiro ficou com o bronze na competição por equipes.

+ Quadro de medalhas – Olimpíadas Paris 2024

A delegação brasileira em Paris agora tem dez medalhas: uma de ouro, quatro de prata e cinco de bronze.

Clique aqui para ver o quadro atualizado de medalhas e veja abaixo os brasileiros medalhistas em Paris 2024:

Medalha de ouro:

Beatriz Ferreira – Judô

Medalhas de prata:

Willian Lima – Judô

Rebeca Andrade – Salto e Ginástica Artística Individual Geral

Caio Bonfim – Marcha Atlética

Medalhas de bronze:

Ginástica Artística por Equipes

Rayssa Leal – Skate Street

Larissa Pimenta – Judô

Beatriz Ferreira – Boxe

Equipes – Judô