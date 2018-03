PyeongChang lembra Hawking no encerramento da Paralimpíada

Os Jogos Paralímpicos de Inverno de PyeongChang, na Coreia do Sul, foram encerrados neste domingo com uma emocionante cerimônia que lembrou o físico britânico Stephen Hawking, que morreu na última quarta-feira, e mostrou uma apresentação da cidade de Pequim, na China, que sediará a próxima edição do evento em 2022.

O primeiro discurso oficial da cerimônia foi feito por Lee Hee-beom, presidente do Comitê Organizador, que citou uma frase de Stephen Hawking, que sofria de uma doença degenerativa chamada esclerose lateral amiotrófica (ELA), sobre “o significado da vida”: “Por mais difícil que pareça a vida, sempre há algo que você pode fazer para ter sucesso”.

O presidente do Comitê Paralímpico Internacional, o brasileiro Andrew Parsons, disse que Hawking “colocou à toda prova os limites de sua imaginação”. “Os paralímpicos, mais uma vez, superaram os limites do esforço humano. Demonstraram que com uma mente e um coração ainda mais forte podem conseguir façanhas incríveis”, concluiu Parsons.

A cerimônia começou com danças tradicionais coreanas, vários artistas sobre o palco e percussionistas cegos. O hino da Coreia do Sul, com todos no estádio de pé em sinal de respeito, foi um dos momentos mais solenes da cerimônia. A atleta do esqui cross-country Aline Rocha foi a porta-bandeira do Brasil.

A médica coreana Whang Youn Dai, que dá nome a prestigiados prêmios pela contribuição ao movimento paralímpico, premiou alguns desportistas e também foi reconhecida pelo trabalho a favor das pessoas com deficiência. Uma das atrações musicais de maior destaque da cerimônia foi o dueto entre a cantora cega Kim Ye-Ji e o tenor Lee Hee-Sang.

A cerimônia terminou com as apresentações de dois ídolos locais, a cantora Ailee e o grupo Bae Hui Gwan Band, além de um grande show de fogos de artifício que iluminou o céu de PyeongChang. Desta forma, os Jogos Paralímpicos de PyeongChang foram oficialmente encerrados com o apagar da chama da pira e os organizadores sul-coreanos passando o bastão para Pequim.