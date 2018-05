Putin: ‘Rússia está praticamente pronta para a Copa do Mundo’

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, fizeram uma visita ao Estádio Fisht, em Sochi, nesta quinta-feira, como parte de uma das inspeções ao país anfitrião da Copa do Mundo 2018. Na arena com capacidade para receber 45.000 torcedores, Putin afirmou o que o país “praticamente terminou” os preparativos para a Copa do Mundo e que espera ver um futebol “voluntarioso” e “sem concessões” da seleção russa.

Infantino elogiou os preparativos da Rússia, mas reconheceu que “ainda há alguns trabalhos a serem feitos”. “A Rússia está totalmente preparada, faltam alguns detalhes, mas os nossos especialistas estão extremamente positivos. Os russos estão mostrando um nível único de comprometimento, esforço e profissionalismo para fazer o melhor Mundial da história.”

“Esperamos que nossos jogadores deem tudo, joguem com toda a força de vontade e mostrem um futebol voluntarioso e sem concessões, do jeito que os torcedores apreciam”, afirmou Putin, após acompanhar a supervisão pelos vestiários e gramado.