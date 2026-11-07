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Esporte

Público da Formula 1 denuncia desorganização e confusão por lugar em Interlagos

Reclamações se acumularam nas redes sociais nos primeiros dias de evento

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 nov 2026, 15h31 | Atualizado em 7 nov 2026, 16h37
Multidão animada em evento esportivo ao ar livre, com muitas pessoas usando bonés de equipes de corrida, sorrindo e acenando. Alguns seguram celulares para filmar, outros abanam leques. O céu está claro e há estruturas de palco ao fundo
Formula 1: público do GP de São Paulo reclama de falta de organização em Interlagos (Hector Vivas - Formula 1/Getty Images)
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Público da Formula 1 denuncia desorganização e confusão por lugar em Interlagos Priorize VEJA no Google

Desde que os portões de Interlagos se abriram para o público na manhã de ontem, relatos de confusão e briga por lugar nas arquibancadas do GP de São Paulo de Formula 1 se multiplicam nas redes sociais, com fãs acusando a organização do evento de mudar as regras dos assentos sem aviso prévio, causando tumulto em diversos setores.

Até o ano passado, quem assistia ao evento em arquibancadas cobertas, como R, H e Porto, se acomodava por ordem de chegada, com os lugares indicados no ingresso servindo apenas como referência e controle. Este ano, no entanto, a organização passou a cobrar que as pessoas sentassem no local indicado — o problema é que, na hora da compra, não havia opção de escolha de assento, fazendo com a distribuição acontecesse de maneira aleatória.

Com isso, grupos de amigos e famílias foram separados, gerando confusão entre aqueles que queriam seguir a marcação e quem comprou os tickets preparado para a acomodação por ordem de chegada. Em alguns casos, o lugar indicado no bilhete sequer existia. “Setor H está o inferno na terra. Estou em pé porque metade dos staff está obrigando a sentar no lugar marcado, e a outra metade não. No fim, fiquei sem lugar”, relata um usuário do X.

No setor Porto, usuários da rede denunciaram diversas brigas, com discussões acaloradas também no R. No H, houve confusão entre argentinos e brasileiros. “A maioria dos argentinos quer seguir os lugares que vieram no ingresso (algo que nunca aconteceu), e estão agindo de forma violenta”, relatou um perfil.  Segundo pessoas ouvidas pela reportagem, um agente do Procon chegou a ser acionado para tentar apaziguar a situação na arquibancada.

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Em seu perfil no Twitter, Beatriz Rosenburg, que participa de grupos de acolhimento para a torcida feminina, contou que a intimidação por conta dos lugares acontece especialmente com mulheres, e que há relatos de agressão. “Uma moça foi agredida no setor H, a polícia teve que ir lá. No setor que eu estou tivemos outro caso, envolvendo até meus lugares. Estão indo para cima especialmente de mulheres!”, escreveu ela.

Depois das reclamações da sexta, a cobrança para que os assentos fossem seguidos diminuiu por parte dos agentes, acalmando relativamente a situação. As confusões, no então, seguem acontecendo entre parte dos torcedores, com alguns reivindicando o assento do ingresso, enquanto outros se recusam a sair, e parte da torcida entoando cânticos de “chega mais cedo”.

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Segundo a organização da Formula 1, houve falhas pontuais com as numerações dos assentos. Procurada por VEJA, os responsáveis reconheceram o problema, e informaram em nota que estão “trabalhando para acomodar as pessoas da melhor maneira possível”.

 

 

 

 

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