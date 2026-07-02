Publicação de Vini Jr. vira “profecia” para torcedores brasileiros

Uma publicação de Vinícius Júnior feita há quase dois anos voltou a viralizar entre torcedores brasileiros em meio à Copa do Mundo de 2026. O motivo, desta vez, não tem relação com o conteúdo da mensagem, mas com um detalhe considerado “profético” pelos internautas: o horário da postagem, 19h07, forma a data da final do Mundial, marcada para 19 de julho.

O post foi publicado no X (antigo Twitter) logo após Vinícius Júnior terminar em segundo lugar na Bola de Ouro de 2024, vencida pelo meio-campista Rodri, do Manchester City. Na ocasião, o camisa 7 da seleção brasileira ironizou o resultado da premiação e afirmou que, se fosse preciso fazer dez vezes mais para conquistar o prêmio, faria.

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A publicação original ultrapassa um milhão de curtidas e, desde então, passou a ser resgatada em diferentes momentos. Torcedores rivais costumam republicá-la após derrotas marcantes do brasileiro, como a eliminação do Real Madrid para o Arsenal nas quartas de final da Champions League de 2024/25, por 5 a 1 no placar agregado, e a queda diante do Bayern de Munique na edição seguinte, por 6 a 4 no agregado.

Agora, porém, o tom mudou. Entre torcedores brasileiros, a coincidência entre o horário da postagem e a data da final da Copa alimentou teorias de que a promessa feita por Vinícius Júnior será cumprida justamente no Mundial, conduzindo o Brasil ao tão sonhado hexacampeonato.

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