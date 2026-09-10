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Esporte

PSV x Shakhtar Donetsk na Champions: onde assistir, horário e escalações

Holandeses recebem os ucranianos nesta quinta, 10, em Eindhoven, pela 1ª rodada da fase de liga. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 09h57 | Atualizado em 10 set 2026, 13h45
EINDHOVEN, NETHERLANDS - FEBRUARY 19: (EDITOR'S NOTE: Image was captured using a star filter) General view of the Philips Stadion prior to the UEFA Champions League 2024/25 League Knockout Play-off second leg match between PSV and Juventus at Phillips Stadion on February 19, 2025 in Eindhoven, Netherlands. (Photo by Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images)
PSV Stadion, em Eindhoven (Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images)
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PSV x Shakhtar Donetsk na Champions: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

PSV e Shakhtar Donetsk se enfrentam nesta quinta-feira, 10, às 13h45 (horário de Brasília), no PSV Stadion, em Eindhoven, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. O duelo abre a campanha das duas equipes no torneio europeu e coloca frente a frente clubes que chegam embalados por vitórias em seus campeonatos nacionais.

O PSV inicia a Champions em bom momento. Vice-líder do Campeonato Holandês, com 13 pontos, o time de Peter Bosz segue invicto na Eredivisie e vem de uma vitória por 3 a 1 no clássico contra o Ajax, fora de casa. A equipe marcou 18 gols nos últimos cinco jogos.

Bosz terá de fazer ao menos uma mudança importante na defesa: Mauro Júnior está suspenso, o que deve abrir espaço para Filip Kostić na lateral esquerda. A tendência é de que Lutsharel Geertruida permaneça entre os titulares depois da boa atuação contra o Ajax, enquanto Paul Wanner, Kodai Sano e Guus Til formam o meio-campo. Ricardo Pepi deve ser a referência ofensiva.

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O Shakhtar também chega com bom retrospecto recente. A equipe comandada por Arda Turan venceu o Karpaty por 2 a 1 no último compromisso e ocupa a segunda posição do Campeonato Ucraniano, com 12 pontos. O clube mantém sua conhecida ligação com jogadores brasileiros: 14 dos 56 brasileiros inscritos nesta edição da Champions defendem o Shakhtar, incluindo nomes como Vinícius Tobias, Pedro Henrique, Marlon Gomes, Alisson e Kauã Elias.

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Onde assistir à partida entre PSV e Shakhtar Donetsk?

PSV e Shakhtar Donetsk jogam nesta quinta-feira, 10, às 13h45 (horário de Brasília), no PSV Stadion, em Eindhoven, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo pelo Space e HBO Max.

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Prováveis escalações:

PSV: Kovář; Dest, Geertruida, Obispo e Kostić; Wanner, Sano e Til; Perišić, Pepi e Van Bommel. Técnico: Peter Bosz.

Shakhtar Donetsk: Riznyk; Vinícius Tobias, Bondar, Matvienko e Pedro Henrique; Ocheretko, Nazaryna e Marlon Gomes; Alisson, Kauã Elias e Newerton. Técnico: Arda Turan.

Arbitragem:

  • Árbitro: Halil Umut Meler (Turquia);
  • Assistentes: İbrahim Çağlar Uyarcan e Abdullah Özkara (Turquia);
  • Quarto árbitro: Cihan Aydın (Turquia);
  • VAR: Christian Dingert (Alemanha).
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TAGS:
Champions League
Futebol: onde assistir
PSV
Shakhtar Donetsk
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