PSV x Shakhtar Donetsk na Champions: onde assistir, horário e escalações
Holandeses recebem os ucranianos nesta quinta, 10, em Eindhoven, pela 1ª rodada da fase de liga. Saiba como assistir
PSV e Shakhtar Donetsk se enfrentam nesta quinta-feira, 10, às 13h45 (horário de Brasília), no PSV Stadion, em Eindhoven, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. O duelo abre a campanha das duas equipes no torneio europeu e coloca frente a frente clubes que chegam embalados por vitórias em seus campeonatos nacionais.
O PSV inicia a Champions em bom momento. Vice-líder do Campeonato Holandês, com 13 pontos, o time de Peter Bosz segue invicto na Eredivisie e vem de uma vitória por 3 a 1 no clássico contra o Ajax, fora de casa. A equipe marcou 18 gols nos últimos cinco jogos.
Bosz terá de fazer ao menos uma mudança importante na defesa: Mauro Júnior está suspenso, o que deve abrir espaço para Filip Kostić na lateral esquerda. A tendência é de que Lutsharel Geertruida permaneça entre os titulares depois da boa atuação contra o Ajax, enquanto Paul Wanner, Kodai Sano e Guus Til formam o meio-campo. Ricardo Pepi deve ser a referência ofensiva.
O Shakhtar também chega com bom retrospecto recente. A equipe comandada por Arda Turan venceu o Karpaty por 2 a 1 no último compromisso e ocupa a segunda posição do Campeonato Ucraniano, com 12 pontos. O clube mantém sua conhecida ligação com jogadores brasileiros: 14 dos 56 brasileiros inscritos nesta edição da Champions defendem o Shakhtar, incluindo nomes como Vinícius Tobias, Pedro Henrique, Marlon Gomes, Alisson e Kauã Elias.
Onde assistir à partida entre PSV e Shakhtar Donetsk?
PSV e Shakhtar Donetsk jogam nesta quinta-feira, 10, às 13h45 (horário de Brasília), no PSV Stadion, em Eindhoven, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo pelo Space e HBO Max.
Prováveis escalações:
PSV: Kovář; Dest, Geertruida, Obispo e Kostić; Wanner, Sano e Til; Perišić, Pepi e Van Bommel. Técnico: Peter Bosz.
Shakhtar Donetsk: Riznyk; Vinícius Tobias, Bondar, Matvienko e Pedro Henrique; Ocheretko, Nazaryna e Marlon Gomes; Alisson, Kauã Elias e Newerton. Técnico: Arda Turan.
Arbitragem:
- Árbitro: Halil Umut Meler (Turquia);
- Assistentes: İbrahim Çağlar Uyarcan e Abdullah Özkara (Turquia);
- Quarto árbitro: Cihan Aydın (Turquia);
- VAR: Christian Dingert (Alemanha).