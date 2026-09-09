PSG x Slovan Bratislava na Champions: onde assistir, horário e escalações
Atual bicampeão europeu recebe os eslovacos nesta quarta, 9, em Paris, pela 1ª rodada da fase de liga. Saiba como assistir
PSG e Slovan Bratislava se enfrentam nesta quarta-feira, 9, às 16h (horário de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. O confronto marca a estreia do atual bicampeão europeu na tentativa de alcançar o tricampeonato consecutivo da competição.
O PSG inicia a nova campanha continental em um momento de instabilidade. A equipe comandada por Luis Enrique teve um começo abaixo do esperado no Campeonato Francês e chega pressionada por resultados, embora mantenha boa parte da base responsável pelas duas últimas conquistas da Champions. O clube parisiense também reformulou o setor ofensivo durante a janela, mas segue apoiado em nomes como Ousmane Dembélé, Désiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia.
Apesar do início irregular, o favoritismo francês é evidente. Luis Enrique não tem desfalques para a partida. A tendência é que João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz formem o meio-campo, com Doué, Dembélé e Kvaratskhelia no trio ofensivo.
O Slovan Bratislava chega a Paris como azarão, mas com méritos pela classificação. A equipe eslovaca avançou pelas eliminatórias sem derrotas e tenta transformar a organização defensiva em sua principal arma diante de um adversário tecnicamente superior. O time não tem baixas confirmadas para a estreia e deve apostar em Barseghyan, Šporar e Camara no ataque.
Onde assistir à partida entre PSG e Slovan Bratislava?
PSG e Slovan Bratislava jogam nesta quarta-feira, 9, às 16h (horário de Brasília), no Parque dos Príncipes, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. A partida terá transmissão exclusiva da HBO Max.
Prováveis escalações:
PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.
Slovan Bratislava: Takáč; Blackman, Bajrić, Marković e Sandro Cruz; Martínez, Pokorný e Ibrahim; Barseghyan, Šporar e Camara.
Arbitragem:
- Árbitro: Mykola Balakin (Ucrânia);
- Assistentes: Oleksandr Berkut e Viktor Matyash (Ucrânia);
- Quarto árbitro: Dmytro Panchyshyn (Ucrânia);
- VAR: Michael Salisbury (Inglaterra);
- AVAR: Matej Jug (Eslovênia).