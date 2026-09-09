PSG x Slovan Bratislava na Champions: onde assistir, horário e escalações

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PSG e Slovan Bratislava se enfrentam nesta quarta-feira pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. O atual bicampeão europeu, PSG, busca o tricampeonato em um momento de instabilidade, enquanto o Slovan Bratislava chega como azarão. A partida no Parque dos Príncipes promete ser eletrizante na estreia continental.

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PSG e Slovan Bratislava se enfrentam nesta quarta-feira, 9, às 16h (horário de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. O confronto marca a estreia do atual bicampeão europeu na tentativa de alcançar o tricampeonato consecutivo da competição.

O PSG inicia a nova campanha continental em um momento de instabilidade. A equipe comandada por Luis Enrique teve um começo abaixo do esperado no Campeonato Francês e chega pressionada por resultados, embora mantenha boa parte da base responsável pelas duas últimas conquistas da Champions. O clube parisiense também reformulou o setor ofensivo durante a janela, mas segue apoiado em nomes como Ousmane Dembélé, Désiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia.

Apesar do início irregular, o favoritismo francês é evidente. Luis Enrique não tem desfalques para a partida. A tendência é que João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz formem o meio-campo, com Doué, Dembélé e Kvaratskhelia no trio ofensivo.

O Slovan Bratislava chega a Paris como azarão, mas com méritos pela classificação. A equipe eslovaca avançou pelas eliminatórias sem derrotas e tenta transformar a organização defensiva em sua principal arma diante de um adversário tecnicamente superior. O time não tem baixas confirmadas para a estreia e deve apostar em Barseghyan, Šporar e Camara no ataque.

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Onde assistir à partida entre PSG e Slovan Bratislava?

PSG e Slovan Bratislava jogam nesta quarta-feira, 9, às 16h (horário de Brasília), no Parque dos Príncipes, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. A partida terá transmissão exclusiva da HBO Max.

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Prováveis escalações:

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.

Slovan Bratislava: Takáč; Blackman, Bajrić, Marković e Sandro Cruz; Martínez, Pokorný e Ibrahim; Barseghyan, Šporar e Camara.

Arbitragem:

Árbitro: Mykola Balakin (Ucrânia);

Assistentes: Oleksandr Berkut e Viktor Matyash (Ucrânia);

Quarto árbitro: Dmytro Panchyshyn (Ucrânia);

VAR: Michael Salisbury (Inglaterra);

AVAR: Matej Jug (Eslovênia).