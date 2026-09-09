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Esporte

PSG x Slovan Bratislava na Champions: onde assistir, horário e escalações

Atual bicampeão europeu recebe os eslovacos nesta quarta, 9, em Paris, pela 1ª rodada da fase de liga. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 12h18 | Atualizado em 9 set 2026, 15h40
PARIS, FRANCE - FEBRUARY 07: A general view of Parc Des Princes before the Ligue 1 match between Paris Saint-Germain FC and AS Monaco FC on February 07, 2025 in Paris, France. (Photo by Aurelien Meunier - PSG/PSG via Getty Images)
Parque dos Príncipes, em Paris (Aurelien Meunier - PSG/PSG/Getty Images)
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PSG e Slovan Bratislava se enfrentam nesta quarta-feira, 9, às 16h (horário de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. O confronto marca a estreia do atual bicampeão europeu na tentativa de alcançar o tricampeonato consecutivo da competição.

O PSG inicia a nova campanha continental em um momento de instabilidade. A equipe comandada por Luis Enrique teve um começo abaixo do esperado no Campeonato Francês e chega pressionada por resultados, embora mantenha boa parte da base responsável pelas duas últimas conquistas da Champions. O clube parisiense também reformulou o setor ofensivo durante a janela, mas segue apoiado em nomes como Ousmane Dembélé, Désiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia.

Apesar do início irregular, o favoritismo francês é evidente. Luis Enrique não tem desfalques para a partida. A tendência é que João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz formem o meio-campo, com Doué, Dembélé e Kvaratskhelia no trio ofensivo.

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O Slovan Bratislava chega a Paris como azarão, mas com méritos pela classificação. A equipe eslovaca avançou pelas eliminatórias sem derrotas e tenta transformar a organização defensiva em sua principal arma diante de um adversário tecnicamente superior. O time não tem baixas confirmadas para a estreia e deve apostar em Barseghyan, Šporar e Camara no ataque.

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Onde assistir à partida entre PSG e Slovan Bratislava?

PSG e Slovan Bratislava jogam nesta quarta-feira, 9, às 16h (horário de Brasília), no Parque dos Príncipes, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. A partida terá transmissão exclusiva da HBO Max.

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Prováveis escalações:

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.

Slovan Bratislava: Takáč; Blackman, Bajrić, Marković e Sandro Cruz; Martínez, Pokorný e Ibrahim; Barseghyan, Šporar e Camara.

Arbitragem:

  • Árbitro: Mykola Balakin (Ucrânia);
  • Assistentes: Oleksandr Berkut e Viktor Matyash (Ucrânia);
  • Quarto árbitro: Dmytro Panchyshyn (Ucrânia);
  • VAR: Michael Salisbury (Inglaterra);
  • AVAR: Matej Jug (Eslovênia).
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