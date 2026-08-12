Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Esporte

PSG x Aston Villa: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Partida desta quarta-feira, 12, em Salzburgo, vale o título da Supercopa da Europa. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 09h30 | Atualizado em 12 ago 2026, 16h50
SALZBURG, AUSTRIA - AUGUST 10: The UEFA Super Cup Trophy, the Winners' Medal and the Adidas Official Match Ball are seen prior to the UEFA Super Cup 2026 match between Paris Saint-Germain and Aston Villaat Stadion Salzburg on August 10, 2026 in Salzburg, Austria. (Photo by Sebastian Widmann - UEFA/UEFA via Getty Images)
Troféu e bola oficial da Supercopa da Europa na Red Bull Arena, em Salzburgo (Sebastian Widmann - UEFA/UEFA/Getty Images)
Continua após publicidade
PSG x Aston Villa: onde assistir ao vivo, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Paris Saint-Germain e Aston Villa se enfrentam nesta quarta-feira, 12, às 16h (horário de Brasília), na Red Bull Arena, em Salzburgo, na Áustria, pela final da Supercopa da Europa. A decisão, disputada em jogo único, coloca frente a frente os atuais campeões da Champions League e da Liga Europa.

O PSG chega à decisão depois de conquistar a Champions League pelo segundo ano consecutivo, desta vez superando o Arsenal nos pênaltis. A equipe de Luis Enrique também defende o título da própria Supercopa, vencida na temporada passada diante do Tottenham. A equipe francesa preservou a maior parte da base vencedora e fez movimentos mais pontuais no mercado, entre eles a contratação de Lucas Digne, justamente do Aston Villa.

O Aston Villa disputa o troféu após conquistar a Liga Europa com vitória por 3 a 0 sobre o Freiburg na final. Unai Emery chega a Salzburgo com um elenco remodelado. O clube perdeu alguns dos jogadores mais influentes da campanha passada, especialmente Morgan Rogers, negociado com o Chelsea, e Youri Tielemans, vendido ao Manchester United. A lista de saídas também inclui Lucas Digne, transferido para o PSG, além de Donyell Malen, vendido à Roma. Por outro lado, reforços como João Gomes e Alejandro Garnacho podem fazer suas estreias oficiais pelo clube inglês.

Siga
Continua após a publicidade

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Onde assistir a partida entre PSG e Aston Villa hoje?

PSG e Aston Villa se enfrentam nesta quarta-feira, 12, às 16h (horário de Brasília), na Red Bull Arena, em Salzburgo, na Áustria, pela final da Supercopa da Europa. A partida terá transmissão do SBT, da TNT e da HBO Max.

Continua após a publicidade

Prováveis escalações:

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.

Aston Villa: Emiliano Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres e Ian Maatsen; Boubacar Kamara e João Gomes; John McGinn, Emiliano Buendía e Alejandro Garnacho. Técnico: Unai Emery.

Arbitragem:

  • Árbitro: Omar Abdulkadir Artan (Somália);
  • Assistentes: Liban Abdoulrazack Ahmed (Djibuti) e Stephen Eleazar Onyango Yiembe (Quênia).
Publicidade
TAGS:
Aston Villa
Futebol: onde assistir
Paris Saint Germain (PSG)
Supercopa da Europa
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).