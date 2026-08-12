PSG x Aston Villa: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Partida desta quarta-feira, 12, em Salzburgo, vale o título da Supercopa da Europa. Saiba como assistir ao vivo
Paris Saint-Germain e Aston Villa se enfrentam nesta quarta-feira, 12, às 16h (horário de Brasília), na Red Bull Arena, em Salzburgo, na Áustria, pela final da Supercopa da Europa. A decisão, disputada em jogo único, coloca frente a frente os atuais campeões da Champions League e da Liga Europa.
O PSG chega à decisão depois de conquistar a Champions League pelo segundo ano consecutivo, desta vez superando o Arsenal nos pênaltis. A equipe de Luis Enrique também defende o título da própria Supercopa, vencida na temporada passada diante do Tottenham. A equipe francesa preservou a maior parte da base vencedora e fez movimentos mais pontuais no mercado, entre eles a contratação de Lucas Digne, justamente do Aston Villa.
O Aston Villa disputa o troféu após conquistar a Liga Europa com vitória por 3 a 0 sobre o Freiburg na final. Unai Emery chega a Salzburgo com um elenco remodelado. O clube perdeu alguns dos jogadores mais influentes da campanha passada, especialmente Morgan Rogers, negociado com o Chelsea, e Youri Tielemans, vendido ao Manchester United. A lista de saídas também inclui Lucas Digne, transferido para o PSG, além de Donyell Malen, vendido à Roma. Por outro lado, reforços como João Gomes e Alejandro Garnacho podem fazer suas estreias oficiais pelo clube inglês.
Onde assistir a partida entre PSG e Aston Villa hoje?
PSG e Aston Villa se enfrentam nesta quarta-feira, 12, às 16h (horário de Brasília), na Red Bull Arena, em Salzburgo, na Áustria, pela final da Supercopa da Europa. A partida terá transmissão do SBT, da TNT e da HBO Max.
Prováveis escalações:
PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.
Aston Villa: Emiliano Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres e Ian Maatsen; Boubacar Kamara e João Gomes; John McGinn, Emiliano Buendía e Alejandro Garnacho. Técnico: Unai Emery.
Arbitragem:
- Árbitro: Omar Abdulkadir Artan (Somália);
- Assistentes: Liban Abdoulrazack Ahmed (Djibuti) e Stephen Eleazar Onyango Yiembe (Quênia).