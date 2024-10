PSG terá estádio parcialmente fechado após cantos homofóbicos

O Paris Saint-Germain foi punido pela Comissão Disciplinar da Liga Francesa de Futebol (LFP) por conta de cânticos homofóbicos entoados pela torcida no último dia 19, durante o jogo contra o Strasbourg pelo Campeonato Francês. A sanção foi o fechamento parcial do estádio Parque dos Príncipes, que pertence ao clube.

A punição deve entrar em vigor a partir de 5 de novembro e será cumprida no jogo contra o Toulouse, que acontecerá no próximo dia 22. O Ministro do Esporte da França, Gil Averous, já havia determinado a paralisação ou suspensão dos jogos do campeonato francês em caso de ofensas ou atitudes homofóbicas nas partidas esportivas.



Da torcida para os jogadores

Além do episódio na partida contra o Strasbourg, a torcida do Paris Saint – Germain também entoou cantos homofóbicos contra o meio-campista Adrien Rabiot, do Olympique de Marselha, em uma partida no dia 27 de outubro. O jogador defendeu o clube parisiense por sete temporadas, antes de acertar com a Juventus, da Itália, e depois desembarcar em Marselha para representar o Olympique.

Além da torcida, episódios desagradáveis também foram protagonizados pelos jogadores Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Randal Kolo Muani e Layvin Kurzawa, suspensos após entoarem ofensas à torcida adversária na mesma partida, logo após a goleada de 4 x 0 no clube rival.



O Paris Saint – Germain é líder do Campeonato Francês, com 23 pontos. Os parisienses voltam a campo contra o Lens, no próximo sábado, 2, às 13h (horário de Brasília), no Parque dos Príncipes, os setores ainda funcionarão normalmente durante essa partida.