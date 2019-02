PSG sofre gol nos acréscimos, perde e continua em segundo

O Paris Saint-German perdeu para o Nancy por 2 a 1, neste sábado, fora de casa, pela 30rodada do Campeonato Francês. Com o resultado, o PSG se manteve com 60 pontos e torce por um tropeço do Montpellier, que tem a mesma pontuação e visita o Olympique de Marselha neste sábado. Já o Nancy foi a 36 pontos.

O Nancy saiu na frente, com gol de Traore, aos 18 minutos do primeiro tempo. O PSG só foi empatar aos cinco minutos da segunda etapa, com Sissoko. Aos 44 minutos, porém, Mollo fez o segundo do Nancy, garantindo a vitória e o vacilo dos parisienses.

Na próxima rodada, o PSG recebe o Olympique de Marselha, no maior clássico do Campeonato Francês. Já o Nancy enfrenta o Dijon.

Confira abaixo os resultados dos jogos da 30rodada do Campeonato Francês disputados neste sábado:

Auxerre 2 x 0 Valenciennes

Bordeaux 1 x 1 Dijon

Lorient 0 x 1 Evian Thonon Gaillar

Saint-Etienne 2 x 3 Nice

Sochaux 2 x 1 Brest