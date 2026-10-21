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Esporte

PSG perde três titulares por lesão em vitória sobre o Barcelona na Champions

Marquinhos e Dembélé realizarão tratamento nas próximas semanas; ponta georgiano rompeu LCA e passará por cirurgia

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 10h53
Jogador de futebol com uniforme azul, deitado no gramado verde com um braço estendido para cima, expressando frustração. Ao fundo, uma placa roxa com a inscrição R 170 D em branco
Kvaratskhelia rompeu LCA em jogo contra o Barcelona pela Champions (Xavier Laine/Getty Images)
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O PSG venceu com autoridade o Barcelona por 4 a 2 pela fase de liga da Champions League nesta terça, 20. O time de Luis Henrique busca o tricampeonato consecutivo e garantiu a liderança da tabela com a vitória. Apesar dos três pontos conquistados, o técnico sofreu duras perdas com as lesões de três titulares da equipe.

Ainda no primeiro tempo, Ousmane Dembélé pediu substituição e deu lugar a Ferrán Torres. O atual vencedor da Bola de Ouro sofreu uma lesão na coxa esquerda, como informou o PSG, e passará por tratamento nas próximas semanas.

Na segunda etapa, o zagueiro Marquinhos e o atacante Kvaratskhelia também foram substituídos por lesão. O brasileiro e capitão do time sofreu uma lesão na coxa esquerda e passará por tratamento nas próximas semanas.

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Já o ponta georgiano rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito e passará por cirurgia nos próximos dias. A lesão tem tempo de recuperação de nove a 12 meses em média, então, o jogador deve perder o restante da temporada.

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Em publicação nas suas redes sociais, Kvaratskhelia lamentou a lesão:

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“Muita gente me perguntou sobre essa situação, e muitos até disseram, que se todos os jogadores do mundo rezassem, o jogo terminaria empatado. Isso talvez fosse verdade, mas eu, antes de cada jogo, pedia a Deus que me deixasse sair de campo com saúde, mas foi em vão. Não faz muito tempo, mas fica girando na minha cabeça: por que logo eu? Nunca me faltou nada, e provavelmente me preparei para este jogo melhor do que jamais me preparei para qualquer outro. Achava que estava pronto para tudo, menos para isto. Ainda assim, entendo que Deus me escolheu, e se com isso protegi os outros jogadores que estavam em campo, estou pronto para atravessar estes meses de trabalho, dor e lágrimas. Sei que preciso voltar mais forte pelo meu povo, que está sempre ao meu lado. Prometo que não vou decepcionar vocês, não vou faltar nem por um segundo. Obrigado a todos pelo apoio. Em breve nos veremos.”

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