PSG divulga comunicado sobre o atacante georgiano Kvaratskhelia
Ele foi submetido com sucesso a uma cirurgia para tratar a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito
No dia 20, o Paris Saint-Germain venceu o FC Barcelona por 4 a 2, no Parc des Princes. Mas teve uma baixa importante, o ponta georgiano Khvicha Kvaratskhelia sofreu uma lesão grave aos 59 minutos e deixou o campo numa maca. O atacante teve constatada no mesmo dia uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.
Nesta terça-feira, 27, o PSG informou por meio de comunicado que Kvaratskhelia foi submetido com sucesso a uma cirurgia para tratar a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, no hospital Aspetar, em Doha, no Catar. “O jogador iniciará agora seu processo de reabilitação”, conclui o texto.