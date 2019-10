PSG confirma gravidade de lesão e Neymar deve ficar um mês parado

Neymar sofreu nova lesão no empate da seleção brasileira diante da Nigéria, no último domingo 13, e ficará um mês em recuperação. O atacante do Paris Saint-Germain passou por ressonância magnética nesta segunda-feira, 14, em Paris, e os exames confirmaram uma lesão muscular de “grau 2 do bíceps femoral isquiose-tibial esquerdo”.

O clube francês informou em comunicado que a previsão de retorno de Neymar aos gramados é de quatro semanas, mas dependerá da evolução do jogador no período. Pela manhã, o atacante publicou uma foto em seu Instagram Stories já realizando fisioterapia, na qual aparece com um aparelho na perna lesionada. Ele deixou o jogo contra a Nigéria sentindo dores, com apenas dez minutos de jogo.

Neymar deverá perder duas rodadas da fase de grupos da Liga dos Campeões, contra o Club Brugge, da Bélgica, além do clássico diante do Olympique de Marselha, pelo Campeonato Francês, no dia 27. Em entrevista recente, o atleta de 27 anos disse que não esteve entre os candidatos ao prêmio de melhor do mundo nos últimos dois anos devido à sequência de problemas físicos.