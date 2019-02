Promoção funciona e Bragantino comercializa nove mil ingressos

As ações de marketing funcionaram e, até esta quinta-feira, o Bragantino já comercializou nove mil ingressos para a partida diante da Portuguesa. Faltando três dias para o duelo no Nabi Abi Chedid, a meta de um público de dez mil pessoas deve ser alcançada. Será o recorde de bilheteria do Alvinegro na Série B, que até então tem a terceira pior média da competição: 1.104 torcedores por jogo.

A casa estará cheia por conta da fase do time – invicto há seis partidas -, mas, principalmente, pelas atrações que a diretoria do clube prometeu para o duelo válido pela 25rodada do Brasileirão. Haverá um show de MotoCross Free Style (estilo livre) com Jorge Negretti e Cyro Oliveira, além de um show da dupla sertaneja Hugo e Tiago, confirmados pelo Bragantino nesta manhã.

As primeiras três mil mulheres que forem ao estádio entrarão de graça. E quem adquirir as entradas até as 12 horas de sexta-feira só pagará apenas R$ 5,00. Depois deste prazo, os valores são: R$ 20,00 pela arquibancada normal, R$ 40,00 pela coberta e R$ 50,00 nas cadeiras.

Para atrir o público também, a diretoria contratou trio elétrico e espalhou faixas pela cidade de Bragança Paulista informando sobre as atrações e promoções.