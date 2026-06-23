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Promessa do futebol francês tem morte cerebral confirmada após incidente em rio

Ao buscar alívio para as temperaturas que beiravam os 38ºC, o atleta e seus amigos decidiram entrar em uma zona onde o banho é expressamente proibido

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 15h10 | Atualizado em 23 jun 2026, 15h37
Jovem jogador de futebol com cabelo comprido preso, vestindo camisa verde com o número A10 e o logo Hummel, correndo em campo aberto com árvores ao fundo
Kenzo Kies em treinamento: jogador tinha 21 anos -  (Arquivo Pssoal/ Instagram/Reprodução)
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A onda de calor extremo que castiga a França fez mais uma vítima nesta semana. Kenzo Kies, promissor jogador de futebol de 21 anos do Guingamp, da segunda divisão da liga francesa, teve morte cerebral decretada após se afogar nas águas do Rio Ródano, na região de Lyon, onde tentava se refrescar com amigos na noite da última segunda-feira, 22.

O incidente ocorreu quando Kies e seus acompanhantes, buscando alívio para as temperaturas que beiravam os 38ºC, decidiram entrar em uma zona onde o banho é expressamente proibido, localizada entre as cidades de Villeurbanne e Caluire-et-Cuire. A área é conhecida por ser perigosa, apresentando fortes correntezas e a frequente formação de redemoinhos.

Enquanto os amigos de Kies conseguiram escapar da força das águas, o jogador acabou sendo arrastado pela correnteza. Equipes de resgate e mergulhadores foram acionados e localizaram o jovem inconsciente. Apesar das tentativas de reanimação no local e da transferência de urgência para o hospital em estado gravíssimo, a morte cerebral foi inevitavelmente constatada.

Nascido em Lyon em 20 de janeiro de 2005, o ponta-direita de origem franco-argelina possuía um longo histórico de formação no futebol do país. Ele iniciou sua trajetória no FC Lyon e teve passagens marcantes pelas categorias de base do Olympique Lyonnais (2011-2017), AS Saint-Priest (2017-2018) e Saint-Étienne (2018-2025). Em agosto de 2025, o atleta foi contratado sem custos pelo Guingamp, onde vinha se desenvolvendo e atuando pela equipe B do clube.

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O fim de Kies não é um caso isolado e ilustra um alerta nacional. A França enfrenta uma forte onda de calor desde o dia 18, fenômeno que tem levado a população a lotar rios e lagos não supervisionados.

Segundo o primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, pelo menos 40 pessoas já morreram afogadas desde o início desta crise climática. O Ministério Público de Lyon já instaurou um inquérito para apurar formalmente as circunstâncias do acidente que vitimou o jogador.

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