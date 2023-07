Promessa dá vantagem ao Corinthians nos playoffs da Sul-Americana

Pressionado pela má campanha no Brasileirão, onde flerta com a zona do rebaixamento, o Corinthians foi a campo, na última terça-feira (11), com uma equipe reserva, para encarar o Universitário, equipe peruana e rival nos playoffs que dá vaga às oitavas de final da Copa Sul-Americana. E por enquanto, deu certo. Com gol do jovem atacante Felipe Augusto, o Timão venceu por 1 a 0, na Neo Química Arena, e vai com vantagem mínima para o duelo de volta, em Lima.

Com um time cheio de juventude, o Corinthians aproveitou o fator casa para dominar as ações na partida. Sofrendo pouco com investidas do adversário, que jogava fechado, os reservas do alvinegro também tinham dificuldades de furar o bloqueio para chegar ao gol de Diego Romero.

As coisas melhoraram no segundo tempo quando o atacante Alex Valera, do Universitário, foi expulso, após entrada em Rafael Ramos. Com um homem a menos, os peruanos tiveram mais dificuldades em proteger a entrada da área. Para ajudar, o técnico Vanderlei Luxemburgo mexeu na equipe, colocando alguns titulares. Entre eles, o experiente Renato Augusto, cérebro do meio-campo e que vem retornando ao time, após lesão. Começou com ele a jogada do gol de Felipe Augusto, aos 34 minutos, quando o centroavante acertou um petardo de perna esquerda, para abrir o placar. Nos acréscimos, foi a vez do goleiro Carlos Miguel, do Timão, fazer importante defesa e garantir a vitória alvinegra. Quem passar, enfrentará os argentinos do Newell’s Old Boys, nas oitavas.

Em outra partida dos playoffs na terça-feira, o América-MG, fora de casa, não conseguiu segurar a pressão do Colo-Colo. Em Santiago, o time chileno fez 2 a 1. Apesar da derrota, o time mineiro sau de campo aliviado, já que tinha desvantagem de dois gols até os 48 minutos do segundo tempo, quando Alê descontou. No estádio Independência, o Coelho precisa fazer dois gols de diferença para se classificar diretamente e jogar com o Red Bull Bragantino nas oitavas.

No outro jogo da noite, o Barcelona-EQU fez 2 a 1 no Estudiantes-ARG e vai a La Plata com vantagem mínima. Quem passar será adversário do Goiás.

Nesta quarta-feira (12) ocorrem as outras mais três partidas de ida dos playoffs da Sul-Americana. Uma delas com o Botafogo, líder do Brasileirão. A equipe, que no mesmo dia apresenta seu novo treinador, o português Bruno Lage, no Rio de Janeiro, enfrentará, às 19h, na Argentina, o time do Patronato. O Fogão ainda estará sob o comando do interino Cláudio Caçapa, que venceu os dois jogos à frente do time. O jogo será transmitido pela Paramount (streaming).

Demais jogos de ida dos playoffs da Sul-Americana

12/7

Sporting Cristal-PER x Emelec-EQU

Independiente de Medellín-COL x San Lorenzo-ARG

13/7

Ñublense-CHI x Audax Italiano-CHI

Libertad-PAR x Tigre-ARG