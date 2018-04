Projeto de lei exige que árbitros revelem para qual time torcem

O deputado federal por São Paulo Capitão Augusto (PR) apresentou nesta semana um projeto de lei que obriga os árbitros de futebol a declararem para qual time torcem para garantir uma “partida isenta de influência das preferências pessoais”. O pedido alteraria o artigo 30 da Lei n° 10.671, conhecida como Estatuto de Defesa do Torcedor.

O projeto foi apresentado depois da final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Corinthians, em que houve acusação de interferência externa para que o árbitro Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza recuasse após marcar um pênalti contra a equipe do Corinthians.

O deputado pretende acrescentar dois parágrafos à lei, que proibe árbitros de apitarem partidas envolvendo times de sua federação e exigiria uma declaração de cada árbitro, revelando o time para o qual torce.

Parágrafo 1

“É vedada a utilização de árbitro e de auxiliares que sejam naturais ou residam no Estado da Federação no qual qualquer dos times que for competir a partida tenha sua sede”