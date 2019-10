Privilégios de Neymar, NBA x China e doping: as frases da semana

A seleção brasileira passou longe de encantar em campo, onde acumulou seu terceiro tropeço seguido, mas ganhou destaque no noticiário com declarações fortes de seus protagonistas durante passagem por Singapura. Neymar, sempre ele, esteve no centro das polêmicas ao admitir que tem privilégios na equipe, contradizendo o próprio técnico Tite. Já uma gafe cometida pelo estreante Matheus Henrique, do Grêmio, acabou aliviando a tensão no ambiente.

Também houve controvérsia em outras modalidades. Um novo escândalo de doping no atletismo envolvendo o treinador cubano naturalizado americano Alberto Salazar respingou até na fornecedora Nike. Uma das atletas treinadas por Salazar, a holandesa Sifan Hassan, vencedora de duas provas no Mundial de Atletismo encerrado no último domingo, desafiou quem diz que ela não joga limpo. Nos Estados Unidos, um tuíte de Daryl Morey, gerente-geral do Houston Rockets, provocou uma crise diplomática entre a NBA e a China.

Confira, abaixo, as frases da semana no VEJA Essa do Esporte: