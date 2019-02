Primeiros colocados brigam pela ponta na sexta semana da LBF

Quatro jogos irão completar a sexta semana da Liga Feminina de Basquete nesta segunda-feira. As partidas estão previstas para começar às 20 horas, com destaque para a disputa pela ponta da tabela.

O líder Americana tentará manter a invencibilidade na competição fora de casa contra o São Caetano/Drummond, nono colocado, que busca a recuperação depois de perder para o São José/Shopping Colinas. O Americana vem de vitória sobre o Ourinhos Basquete, jogando fora de casa.

O confronto no primeiro turno teve ampla vantagem do Americana, que venceu em casa por 84 a 47, mas nesta segunda é a torcida do time do Grande ABC que vai empurrar o time.

A rodada também terá o duelo entre o terceiro e o quarto colocado, respectivamente, São José/Shoppoing Colinas e Ourinhos Basquete. A partida será no ginásio Municipal José Maria Paschoalick, conhecido como Monstrinho pelos moradores da cidade de Ourinhos. A expectativa é de um confronto equilibrado, assim como foi no primeiro turno, que terminou com vitória do São José por 57 a 54.

O vice-líder Poty/Açúcar Cometa/Unimed/Catanduva BC entra em quadra contra o Santo André/Semasa, na quinta posição na tabela. A partida será no ginásio do Colégio Jesus Adolescente, em Catanduva.

Completando a série de jogos, o Basquete Clube, oitavo colocado, encara o Blumenau Vasto Verde/UNIASSELVI/FMD, sétimo, no ginásio Municipal Álvaro Rocha Giordano, o Vavá, na cidade de Araçatuba, no interior de São Paulo. No confronto válido pelo turno desta primeira fase, vitória do Blumenau Vasto Verde/UNIASSELVI/FMD, jogando como mandante, por 64 a 61.